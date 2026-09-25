Із співзасновником УНА-УНСО Миколою Карпюком, який загинув на фронті, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 25 вересня, у Києві відбулося прощання з полеглим Миколою Карпюком — громадським і політичним діячем, співзасновником УНА-УНСО та колишнім політв'язнем Кремля. Він загинув 19 вересня на фронті у віці 62 років.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

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На прощання з військовим прийшли його друзі, побратими, колишні політв'язні та однокласники.

Фото: Суспільне

За словами журналістки Наталії Чангулі, яка багато років знала Карпюка, співзасновник УНА-УНСО загинув у бою на Запорізькому напрямку разом із двома військовими з його групи. Вона розповіла, що попри вік і пережиті війни, ув'язнення та російський полон, він прагнув повернутися на фронт.

"Настрої в нього були бойові. Він дуже хотів тільки воювати. Жив як вікінг і загинув як вікінг", - сказала вона.

Фото: Суспільне

Провести Карпюка в останню путь приїхав його однокласник Анатолій із рідного села Великого Житина на Рівненщині. Востаннє вони говорили телефоном у липні. За словами Анатолія, Карпюк планував приїхати до села, щоб разом упорядкувати місце поховання його діда, однак не встиг.

Фото: Суспільне

Серед тих, хто прийшов попрощатися з Карпюком, був і колишній політв'язень Кремля, журналіст Роман Сущенко. Вони познайомилися у 2019 році після звільнення з російського ув'язнення.

"Ми вперше познайомилися під час повернення, коли нас повезли до України. Там ми були в оточенні співробітників ФСБ, де нам вдалося перекинутися кількома словами",- пригадує Сущенко.

Фото: Суспільне

Після звільнення Сущенко та інші колишні політв'язні підтримували зв'язок із Карпюком. Тепер вони ініціювали петицію про присвоєння йому звання Героя України посмертно. Петиція оприлюднена на сайті президента.

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Що відомо про Миколу Карпюка?

Микола Карпюк народився 21 травня 1964 року в селі Великий Житин на Рівненщині. За фахом був токарем. Після проголошення незалежності України присвятив себе політичній та громадській діяльності, очоливши рівненський осередок УНА-УНСО.

У 2000–2001 роках Карпюк брав участь в акції "Україна без Кучми". За участь у протестах його засудили до 4,5 року ув'язнення.

У березні 2014 року був викрадений спецслужбами РФ на кордоні в Чернігівській області. Суд держави-агресора Росії засудив його до 22,5 року ув’язнення за сфабрикованими звинуваченнями - нібито за участь у бойових діях у Чечні з 1994-го до 2001 року.

У російській тюрмі Карпюк провів п’ять років, повернувшись додому у вересні 2019 року під час обміну полоненими.

Повернувшись до України, Карпюк продовжив громадську діяльність, а згодом став на захист держави вже як військовослужбовець.

19 вересня 2026 року загинув на фронті на Запорізькому напрямку. Йому було 62 роки.

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