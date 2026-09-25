Із співзасновником УНА-УНСО Миколою Карпюком, який загинув на фронті, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж
У п'ятницю, 25 вересня, у Києві відбулося прощання з полеглим Миколою Карпюком — громадським і політичним діячем, співзасновником УНА-УНСО та колишнім політв'язнем Кремля. Він загинув 19 вересня на фронті у віці 62 років.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
На прощання з військовим прийшли його друзі, побратими, колишні політв'язні та однокласники.
За словами журналістки Наталії Чангулі, яка багато років знала Карпюка, співзасновник УНА-УНСО загинув у бою на Запорізькому напрямку разом із двома військовими з його групи. Вона розповіла, що попри вік і пережиті війни, ув'язнення та російський полон, він прагнув повернутися на фронт.
"Настрої в нього були бойові. Він дуже хотів тільки воювати. Жив як вікінг і загинув як вікінг", - сказала вона.
Провести Карпюка в останню путь приїхав його однокласник Анатолій із рідного села Великого Житина на Рівненщині. Востаннє вони говорили телефоном у липні. За словами Анатолія, Карпюк планував приїхати до села, щоб разом упорядкувати місце поховання його діда, однак не встиг.
Серед тих, хто прийшов попрощатися з Карпюком, був і колишній політв'язень Кремля, журналіст Роман Сущенко. Вони познайомилися у 2019 році після звільнення з російського ув'язнення.
"Ми вперше познайомилися під час повернення, коли нас повезли до України. Там ми були в оточенні співробітників ФСБ, де нам вдалося перекинутися кількома словами",- пригадує Сущенко.
Після звільнення Сущенко та інші колишні політв'язні підтримували зв'язок із Карпюком. Тепер вони ініціювали петицію про присвоєння йому звання Героя України посмертно. Петиція оприлюднена на сайті президента.
Що відомо про Миколу Карпюка?
Микола Карпюк народився 21 травня 1964 року в селі Великий Житин на Рівненщині. За фахом був токарем. Після проголошення незалежності України присвятив себе політичній та громадській діяльності, очоливши рівненський осередок УНА-УНСО.
- У 2000–2001 роках Карпюк брав участь в акції "Україна без Кучми". За участь у протестах його засудили до 4,5 року ув'язнення.
- У березні 2014 року був викрадений спецслужбами РФ на кордоні в Чернігівській області. Суд держави-агресора Росії засудив його до 22,5 року ув’язнення за сфабрикованими звинуваченнями - нібито за участь у бойових діях у Чечні з 1994-го до 2001 року.
- У російській тюрмі Карпюк провів п’ять років, повернувшись додому у вересні 2019 року під час обміну полоненими.
Повернувшись до України, Карпюк продовжив громадську діяльність, а згодом став на захист держави вже як військовослужбовець.
19 вересня 2026 року загинув на фронті на Запорізькому напрямку. Йому було 62 роки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Натомість жодна офіційна особа , на церемонію прощання , не прийшла ...
Слава Україні!!
яка ледь не в повному складі на фронті
і бореться за Україну
все інше говно по лондонах сидять.