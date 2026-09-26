Захищаючи Україну, на фронті загинув адвокат Hillmont Partners Сергій Стретович. ФОТО

Захищаючи Україну, на фронті загинув воїн Сергій Стретович, який до мобілізації працювавв адовкатом у компанії Hillmont Partners.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Hillmont Partners.

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Що про загиблого Героя відомо?

"Юридична фірма Hillmont Partners з великим сумом повідомляє про тяжку втрату. Загинув наш колега - Сергій Стретович. Сергій віддав життя під час виконання обов'язків військової служби, захищаючи Батьківщину. Він загинув у Дружківці Краматорського району Донецької області. Сьогодні Сергія поховали на його малій батьківщині – у селі Мелені на Житомирщині", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що Сергій працював у команді Hillmont Partners адвокатом практики кримінального права. Професійний і принциповий у роботі з клієнтами та колегами, у повсякденному житті він був людяним, дотепним і завжди усміхненим.

"Нам болить ця втрата. Невимовно несправедливо, що війна забрала Сергія, як і безліч відданих чоловіків, які боронять нашу землю. Сергій назавжди залишиться в нашій пам'яті як фахівець, який допомагав розвивати Hillmont Partners, і як людина, з якою було честю працювати пліч-о-пліч. Наша фірма підтримує зв'язок з рідними Сергія та надає їм допомогу. Співпереживаємо. Схиляємо голови. Вічна і світла пам'ять", - додали в компанії.