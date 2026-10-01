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Новини Втрати України Україна втратила літак
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Пілот МіГ-29 капітан Марат Мамбетов з бригади "Привид Києва" загинув у бою на фронті

Капітан Мамбетов Марат Редванович

Український пілот, командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва" Марат Редванович Мамбетов загинув під час виконання бойового завдання на винищувачі МіГ-29 на одному з напрямків фронту 1 жовтня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Обставини загибелі

За даними Повітряних сил, на винищувачі МіГ-29 пілот завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Під час виконання бойового завдання літак підбили ворожою ракетою. Пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив.

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Про пілота

  • Капітан Марат Редванович Мамбетов був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва".

У Повітряних силах висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблого, наголосивши, що він боронив Україну до свого останнього подиху.

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втрати (4797) Повітряні сили (3830) пілот (196) війна в Україні (9331)
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Топ коментарі
+24
Слава Воїну крилатому Герою України Марату Мамбетову !!! 🙏😢🇺🇦
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01.10.2026 17:33 Відповісти
+19
Вічна пам'ять Воїну...
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01.10.2026 17:34 Відповісти
+19
Царство Небесне Герою. Ганьба Верховному Головнокомандувачу, який нівчого не зробив для знищення ворої ППО і іх літаків- носіів КАБів та ракет. Безвиходдя змушує йди на ризик для життя пілотів. Ну що 73%, не захистив вас Володін асфальт на який він витратив 600 мільярдів замість систему ППО? Ця смерть і на ваших руках, які у 2019 році ставили галочку в бюлетні.
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01.10.2026 17:35 Відповісти

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