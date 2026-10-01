Пілот МіГ-29 капітан Марат Мамбетов з бригади "Привид Києва" загинув у бою на фронті
Український пілот, командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва" Марат Редванович Мамбетов загинув під час виконання бойового завдання на винищувачі МіГ-29 на одному з напрямків фронту 1 жовтня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Обставини загибелі
За даними Повітряних сил, на винищувачі МіГ-29 пілот завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Під час виконання бойового завдання літак підбили ворожою ракетою. Пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив.
Про пілота
- Капітан Марат Редванович Мамбетов був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва".
У Повітряних силах висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблого, наголосивши, що він боронив Україну до свого останнього подиху.
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