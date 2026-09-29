Спецпризначенець КОРД Андрій Зубенко загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТО

22 вересня на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув поліцейський полку поліції особливого призначення "Корпус оперативно-раптової дії" (стрілецький) Головного управління Національної поліції в Київській області старший сержант поліції Андрій Зубенко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

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Що про загиблого Героя відомо?

Захисник понад 25 років свого життя присвятив службі в правоохоронних органах Донецької області.

У 2018 році Андрій вийшов на заслужений відпочинок. Однак після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, вирішив стати на захист держави та приєднався до стрілецького полку поліції Київщини. Разом із побратимами нищив ворога на Краматорському напрямку.

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Обставини загибелі

На 51 році життя він загинув внаслідок ворожого удару авіабомбою по бойовій позиції. До останнього подиху залишався вірним присязі та боронив свою землю від окупантів.

У захисника залишились дружина, син, батько та сестра. Для рідних Андрій став янголом-охоронцем. Для побратимів – прикладом мужності і героїзму.

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