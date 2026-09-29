Спецназовец КОРД Андрей Зубенко погиб при выполнении боевого задания на Донетчине. ФОТО

22 сентября в Донецкой области при выполнении боевого задания погиб полицейский полка полиции особого назначения "Корпус оперативно-внезапного действия" (стрелковый) Главного управления Национальной полиции в Киевской области старший сержант полиции Андрей Зубенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

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Что известно о погибшем Герое?

Защитник более 25 лет своей жизни посвятил службе в правоохранительных органах Донецкой области.

В 2018 году Андрей вышел на заслуженный отдых. Однако после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины он решил встать на защиту государства и присоединился к стрелковому полку полиции Киевской области. Вместе с побратимами он уничтожал врага на Краматорском направлении.

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Обстоятельства гибели

На 51-м году жизни он погиб в результате вражеского удара авиабомбой по боевой позиции. До последнего вздоха оставался верным присяге и защищал свою землю от оккупантов.

У защитника остались жена, сын, отец и сестра. Для родных Андрей стал ангелом-хранителем. Для побратимов - примером мужества и героизма.

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