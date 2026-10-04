Азербайджанець Заур Габібов, який довгий час жив у Жовтих Водах, загинув під час бойового завдання в Україні

В Україні під час бойових дій загинув мешканець Азербайджану Заур Габібов, який багато років жив у Жовтих Водах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з 2014 року він брав участь в АТО.

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Габібов захищав Україну з 2014 року

Відомо, що у червні 2022 року він знову вступив на військову службу.

10 вересня 2026 року Габібов зник безвісти під час виконання бойового завдання в районі Дружківки Донецької області.

Кілька днів тому загибель Заура Габібова офіційно підтвердили.

Раніше повідомлялося, що 1 жовтня під час виконання бойового завдання на винищувачі МіГ-29 загинув український пілот, командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва" Марат Редванович Мамбетов.

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