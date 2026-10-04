Догнали реактивный "Герань-5": операторы 1020-го ЗРП сбили вражеский БПЛА перехватчиком "Диких Шершнів". ВИДЕО
Экипаж "Паскуди" из 1020-го зенитного ракетного полка успешно перехватил вражеский реактивный беспилотник "Герань-5". Вражескую цель догнал дрон-перехватчик от "Диких Шершнів".
Соответствующее видео опубликовал блогер и волонтер Сергей Стерненко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Еще один подтвержденный сбитый реактивный дрон "Герань-5" в исполнении операторов 1020-го ЗРП, экипаж "Паскуди". Перехватчик производства "Диких Шершнів" догнал вражеский реактивный дрон сзади", - говорится в сообщении.
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