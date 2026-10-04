Наздогнали реактивний "Герань-5": оператори 1020-го ЗРП збили ворожий БпЛА перехоплювачем "Диких Шершнів". ВIДЕО
Екіпаж "Паскуди" з 1020-го зенітного ракетного полку успішно перехопив ворожий реактивний безпілотник "Герань-5". Ворожу ціль наздогнав дрон-перехоплювач від "Диких Шершнів".
Відповідне відео опублікував блогер та волонтер Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще одне підтверджене збиття реактивного дрона "Герань-5" у виконанні операторів 1020-го ЗРП, екіпаж Паскуди. Перехоплювач виробництва Диких Шершнів наздогнав ворожий реактив ззаду", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль