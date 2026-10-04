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Зеленский: Ведутся работы над собственной спутниковой системой, похожей на Starlink

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время ведется работа над украинской спутниковой системой, аналогичной Starlink.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Отечественный аналог

"Есть наработки. Мы работаем над similar (похожим на, - ред.) Starlink", - сказал Зеленский.

Использование Starlink для ударов по РФ

В то же время президент подчеркнул, что было бы справедливо предоставить Украине возможность использования спутникового интернета Starlink для нанесения ударов по РФ.

"Почему справедливо? Потому что мы знаем, что некоторые государства будут делиться с Россией соответствующими технологиями в конце этого года, в начале следующего", - пояснил он.

Он добавил, что Украина благодарна за работающие технологии: "Мы давали соответствующие сигналы о том, зачем нам продолжение этой программы, ведь китайцы поделятся с Россией".

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Топ комментарии
+22
Доречі це вже після аналогу куполу Ізраїлю та лазерної зброї.?? Скоро свої атомні субмарини підуть. Так ще ніхто відкрито не звиздів.
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04.10.2026 22:05 Ответить
+21
Новий позитив від "потужного" обіцялкина.)
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04.10.2026 22:03 Ответить
+19
Молодець. Тепер Маск з " чистою совістю" скаже:" ну користуйтеся своїм"...
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04.10.2026 22:03 Ответить

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