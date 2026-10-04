Зеленский: Ведутся работы над собственной спутниковой системой, похожей на Starlink
Президент Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время ведется работа над украинской спутниковой системой, аналогичной Starlink.
Об этом он заявил во время общения с журналистами в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Отечественный аналог
"Есть наработки. Мы работаем над similar (похожим на, - ред.) Starlink", - сказал Зеленский.
Использование Starlink для ударов по РФ
В то же время президент подчеркнул, что было бы справедливо предоставить Украине возможность использования спутникового интернета Starlink для нанесения ударов по РФ.
"Почему справедливо? Потому что мы знаем, что некоторые государства будут делиться с Россией соответствующими технологиями в конце этого года, в начале следующего", - пояснил он.
Он добавил, что Украина благодарна за работающие технологии: "Мы давали соответствующие сигналы о том, зачем нам продолжение этой программы, ведь китайцы поделятся с Россией".
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