Зеленский: Ведутся работы над собственной спутниковой системой, похожей на Starlink

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время ведется работа над украинской спутниковой системой, аналогичной Starlink.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Отечественный аналог

"Есть наработки. Мы работаем над similar (похожим на, - ред.) Starlink", - сказал Зеленский.

Использование Starlink для ударов по РФ

В то же время президент подчеркнул, что было бы справедливо предоставить Украине возможность использования спутникового интернета Starlink для нанесения ударов по РФ.

"Почему справедливо? Потому что мы знаем, что некоторые государства будут делиться с Россией соответствующими технологиями в конце этого года, в начале следующего", - пояснил он.

Он добавил, что Украина благодарна за работающие технологии: "Мы давали соответствующие сигналы о том, зачем нам продолжение этой программы, ведь китайцы поделятся с Россией".

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