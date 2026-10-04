Зеленський: Є напрацювання над власною супутниковою системою, схожою на Starlink

Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі триває робота над українською супутниковою системою, схожою до Starlink.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Вітчизняний аналог

"Є напрацювання. Ми працюємо над similar (схожим на, - ред.) Starlink", – сказав Зеленський.

Використання Starlink для ударів по РФ

Водночас, президент наголосив, що було би справедливо надати Україні можливість використання супутникового інтернету Starlink для ударів по РФ.

"Чому справедливо? Тому що ми знаємо, що деякі держави будуть ділитися з Росією відповідними технологіями в кінці цього року, на початку наступного", – пояснив він.

Він додав, що Україна вдячна за працюючі технології, "ми давали відповідні сигнали, для чого нам продовження цієї програми, тому що китайці поділяться з Росією".

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