Україна просить США запровадити санкції проти виробників "російського Starlink", - ЗМІ

Україна цього тижня передасть адміністрації президента США Дональда Трампа та Конгресу список російських компаній, суден і фізичних осіб, проти яких Київ пропонує запровадити американські санкції відповідно до нового закону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ABC News.

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Зазначається, що про це повідомив тимчасовий повірений у справах України у Вашингтоні Денис Сєнік.

За його словами, серед першочергових цілей для американських санкцій мають бути російські компанії, які виробляють компоненти для супутникової системи, яку Москва розвиває як аналог Starlink.

Основна компанія, що займається розгортанням цієї мережі, вже перебуває під санкціями США. Водночас підприємства, які виробляють компоненти для системи, наразі не включені до американських санкційних списків.

Сєнік заявив, що завершення розгортання російської супутникової мережі може створити додаткову загрозу для України. За його словами, Москва зможе отримувати дані в реальному часі та використовувати їх для ударів по українських цілях.

Україна також зацікавлена в розширенні доступу до Starlink на території Росії, заявив дипломат.

Київ хоче посилити санкції проти "тіньового флоту"

Окремо Україна закликає США посилити обмеження проти суден, які, за оцінками Києва, входять до російського "тіньового флоту".

Такі судна використовуються Росією для обходу обмежень на експорт нафти. Новий американський закон передбачає можливість застосування санкцій проти російських енергетичних структур та осіб і компаній, які допомагають обходити санкції.

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Сєнік також заявив, що Україна очікує від адміністрації США та американського бізнесу публічної реакції на російські атаки по підприємствах американських компаній, які працюють в Україні.

США мають визначитися із санкціями до 18 жовтня

Президент США Дональд Трамп підписав закон про санкції 18 вересня. Документ передбачає розширення санкційних повноважень щодо Росії та Ірану, зокрема обмеження проти російських посадовців, фінансових установ, енергетичного сектору та "тіньового флоту". Закон також передбачає можливість запровадження додаткових тарифів щодо найбільших покупців російської нафти та газу за визначених умов.

За даними ABC News, адміністрація Трампа має до 18 жовтня визначитися, проти яких російських суб'єктів застосовуватимуть санкції відповідно до нового закону.

У Конгресі США законопроєкт перед підписанням Трампом підтримали 262 конгресмени, 159 проголосували проти. Сенат раніше схвалив документ 86 голосами проти 11.

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