Украина просит США ввести санкции против производителей "российского Starlink", - СМИ

На этой неделе Украина передаст администрации президента США Дональда Трампа и Конгрессу список российских компаний, судов и физических лиц, в отношении которых Киев предлагает ввести американские санкции в соответствии с новым законом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ABC News.

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Отмечается, что об этом сообщил временный поверенный в делах Украины в Вашингтоне Денис Сеник.

По его словам, в числе первоочередных целей для американских санкций должны быть российские компании, производящие компоненты для спутниковой системы, которую Москва развивает как аналог Starlink.

Основная компания, занимающаяся развертыванием этой сети, уже находится под санкциями США. В то же время предприятия, производящие компоненты для системы, пока не включены в американские санкционные списки.

Сеник заявил, что завершение развертывания российской спутниковой сети может создать дополнительную угрозу для Украины. По его словам, Москва сможет получать данные в режиме реального времени и использовать их для нанесения ударов по украинским целям.

Украина также заинтересована в расширении доступа к Starlink на территории России, заявил дипломат.

Киев хочет ужесточить санкции против "теневого флота"

Кроме того, Украина призывает США ужесточить ограничения в отношении судов, которые, по оценкам Киева, входят в состав российского "теневого флота".

Такие суда используются Россией для обхода ограничений на экспорт нефти. Новый американский закон предусматривает возможность применения санкций против российских энергетических структур, а также лиц и компаний, помогающих обходить санкции.

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Сеник также заявил, что Украина ожидает от администрации США и американского бизнеса публичной реакции на российские атаки на предприятия американских компаний, работающих в Украине.

США должны определиться с санкциями до 18 октября

Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях 18 сентября. Документ предусматривает расширение санкционных полномочий в отношении России и Ирана, в частности ограничения в отношении российских чиновников, финансовых учреждений, энергетического сектора и "теневого флота". Закон также предусматривает возможность введения дополнительных тарифов в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа при определенных условиях.

По данным ABC News, администрация Трампа должна до 18 октября определиться, в отношении каких российских субъектов будут применяться санкции в соответствии с новым законом.

В Конгрессе США законопроект перед подписанием Трампом поддержали 262 конгрессмена, 159 проголосовали против. Сенат ранее одобрил документ 86 голосами против 11.

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