Выборы без военных: почему голосование еще не означает демократию". ВИДЕО

Ветеранов хотят видеть у власти. Но получат ли они возможность изменить страну - или станут ли они лицом старых политических схем? И как после войны украинцам могут снова продать обещание "мира любой ценой"?

В подкасте "Ветераны и политика" Марина Данилюк-Ярмолаева, Владимир Вятрович и Елена Олейник обсуждают Зеленского и ответственность власти, предстоящие выборы, участие ветеранов и ветеранок в государственном управлении, а также опасность нового популизма.

Почему доверие к военным не заменяет проверки партийной команды? Как война меняет роль женщин? И что стоит выяснить о кандидате, прежде чем отдать ему свой голос?

Подкаст создан при поддержке Westminster Foundation for Democracy (WFD).

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