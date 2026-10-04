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Выборы без военных: почему голосование еще не означает демократию". ВИДЕО

Ветеранов хотят видеть у власти. Но получат ли они возможность изменить страну - или станут ли они лицом старых политических схем? И как после войны украинцам могут снова продать обещание "мира любой ценой"?

В подкасте "Ветераны и политика" Марина Данилюк-Ярмолаева, Владимир Вятрович и Елена Олейник обсуждают Зеленского и ответственность власти, предстоящие выборы, участие ветеранов и ветеранок в государственном управлении, а также опасность нового популизма.

Почему доверие к военным не заменяет проверки партийной команды? Как война меняет роль женщин? И что стоит выяснить о кандидате, прежде чем отдать ему свой голос?

Подкаст создан при поддержке Westminster Foundation for Democracy (WFD).

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Украина после войны: какое место в ней займут ветераны? ВИДЕО

Автор: 

ветераны (1255) политика (7924) Вятрович Владимир (271) Данилюк-Ярмолаева Марина (514)
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Топ комментарии
+4
"Ветеранів хочуть бачити у владі. Джерело: https://censor.net/ua/n4026641"

Хто хоче?
Після ганьби Криму, після ДАП, Іловайська та численних злочинів русьні - мудрий український нарід обрав у 2019-му ватний цирк Бені у повному складі.

Щось на кшталт цього повториться і на наступних виборах.
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04.10.2026 22:37 Ответить
+4
Маніпулятори вже починають окучувати виборця. Оскільки ця влада далека від демократії, значить формують думку все того ж наріду в своїх інтересах. Починають знову робити наголос не на курс розвитку держави, а на "військові не військові, ветерани не ветерани, нові літца старі морди, всє ані адінакавіє і прочая херня… А треба говорити хто здатен повести країну до Європи (хоча вона й "загниває" вже 100 років по словах русні), а не в московський сортир. При чому треба бути певним на 100 відсотків, бо чергову притулу країна навряд чи витримає. Правда ще велике питання чи витримає вона ту мерзоту, що зараз її догризає.
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04.10.2026 23:11 Ответить
+3
Чому без захісників? Залужний виграє вибори 100%, а він захісник.
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04.10.2026 23:04 Ответить

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