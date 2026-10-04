Выборы без военных: почему голосование еще не означает демократию". ВИДЕО
Ветеранов хотят видеть у власти. Но получат ли они возможность изменить страну - или станут ли они лицом старых политических схем? И как после войны украинцам могут снова продать обещание "мира любой ценой"?
В подкасте "Ветераны и политика" Марина Данилюк-Ярмолаева, Владимир Вятрович и Елена Олейник обсуждают Зеленского и ответственность власти, предстоящие выборы, участие ветеранов и ветеранок в государственном управлении, а также опасность нового популизма.
Почему доверие к военным не заменяет проверки партийной команды? Как война меняет роль женщин? И что стоит выяснить о кандидате, прежде чем отдать ему свой голос?
Подкаст создан при поддержке Westminster Foundation for Democracy (WFD).
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Хто хоче?
Після ганьби Криму, після ДАП, Іловайська та численних злочинів русьні - мудрий український нарід обрав у 2019-му ватний цирк Бені у повному складі.
Щось на кшталт цього повториться і на наступних виборах.