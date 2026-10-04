Вибори без військових: чому голосування ще не означає демократію. ВIДЕО

Ветеранів хочуть бачити у владі. Але чи отримають вони можливість змінювати країну — чи стануть обличчями старих політичних схем? І як після війни українцям можуть знову продати обіцянку "миру будь-якою ціною"?

У подкасті "Ветерани і політика" Марина Данилюк-Ярмолаєва, Володимир В’ятрович та Олена Олійник обговорюють Зеленського й відповідальність влади, майбутні вибори, участь ветеранів і ветеранок у державному управлінні та небезпеку нового популізму.

Чому довіра до військових не замінює перевірки партійної команди? Як війна змінює роль жінок? І що варто з’ясувати про кандидата, перш ніж віддати йому свій голос?

Подкаст створено за підтримки Westminster Foundation for Democracy (WFD).

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Україна після війни: яке місце в ній матимуть ветерани? ВIДЕО