Вибори без військових: чому голосування ще не означає демократію. ВIДЕО
Ветеранів хочуть бачити у владі. Але чи отримають вони можливість змінювати країну — чи стануть обличчями старих політичних схем? І як після війни українцям можуть знову продати обіцянку "миру будь-якою ціною"?
У подкасті "Ветерани і політика" Марина Данилюк-Ярмолаєва, Володимир В’ятрович та Олена Олійник обговорюють Зеленського й відповідальність влади, майбутні вибори, участь ветеранів і ветеранок у державному управлінні та небезпеку нового популізму.
Чому довіра до військових не замінює перевірки партійної команди? Як війна змінює роль жінок? І що варто з’ясувати про кандидата, перш ніж віддати йому свій голос?
Подкаст створено за підтримки Westminster Foundation for Democracy (WFD).
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Хто хоче?
Після ганьби Криму, після ДАП, Іловайська та численних злочинів русьні - мудрий український нарід обрав у 2019-му ватний цирк Бені у повному складі.
Щось на кшталт цього повториться і на наступних виборах.