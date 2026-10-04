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Вибори без військових: чому голосування ще не означає демократію. ВIДЕО

Ветеранів хочуть бачити у владі. Але чи отримають вони можливість змінювати країну — чи стануть обличчями старих політичних схем? І як після війни українцям можуть знову продати обіцянку "миру будь-якою ціною"?

У подкасті "Ветерани і політика" Марина Данилюк-Ярмолаєва, Володимир В’ятрович та Олена Олійник обговорюють Зеленського й відповідальність влади, майбутні вибори, участь ветеранів і ветеранок у державному управлінні та небезпеку нового популізму.

Чому довіра до військових не замінює перевірки партійної команди? Як війна змінює роль жінок? І що варто з’ясувати про кандидата, перш ніж віддати йому свій голос?

Подкаст створено за підтримки Westminster Foundation for Democracy (WFD).

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Україна після війни: яке місце в ній матимуть ветерани? ВIДЕО

Автор: 

ветерани (1208) політика (5342) В’ятрович Володимир (232) Данилюк-Ярмолаєва Марина (520)
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Топ коментарі
+3
"Ветеранів хочуть бачити у владі. Джерело: https://censor.net/ua/n4026641"

Хто хоче?
Після ганьби Криму, після ДАП, Іловайська та численних злочинів русьні - мудрий український нарід обрав у 2019-му ватний цирк Бені у повному складі.

Щось на кшталт цього повториться і на наступних виборах.
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04.10.2026 22:37 Відповісти
+2
Чому без захісників? Залужний виграє вибори 100%, а він захісник.
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04.10.2026 23:04 Відповісти
+2
Подивимось. Я хочу.
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04.10.2026 23:09 Відповісти

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