Россия перешла к системным ударам по мостам Киева, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия за последние несколько дней шесть раз наносила удары по двум киевским мостам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в социальной сети X.

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Сибига заявил о систематических ударах по мостам

По словам Сибиги, ранее российские удары были направлены, в частности, по продовольственным складам, торговым сетям, аптекам и критически важным базам данных.

Теперь, по его словам, под прицелом оказались мосты, которые являются важными транспортными артериями.

Министр отметил, что за последние несколько дней российские войска шесть раз атаковали два киевских моста. По его словам, удары наносились в то время, когда по ним двигался гражданский транспорт и проезжали поезда метро.

"Эта неделя ознаменовала новую главу в российской кампании круглосуточного террора против гражданского населения", - заявил глава МИД.

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Украина призывает партнеров усилить давление на Россию

Сибига призвал международных партнеров не ограничиваться наблюдением за ситуацией и принять конкретные меры в ответ на российские атаки.

Среди необходимых шагов он назвал укрепление противовоздушной обороны Украины для защиты критической инфраструктуры, санкции против российского военно-промышленного комплекса, а также ограничения в отношении лиц и организаций, содействующих России.

Глава МИД также призвал партнеров четко донести до Москвы необходимость прекратить эскалацию и перейти к дипломатическим и мирным усилиям.