Из-за российской атаки на Украину Польша разослала предупреждения жителям приграничных районов

В Польше жителям приграничных регионов рассылали предупреждения об опасности в связи с российским нападением на Украину.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Предупреждения получили жители двух регионов

Сообщения об опасности были отправлены абонентам в Люблинском и Подкарпатском регионах.

Текст предупреждения также передали Польскому радио, Польскому телевидению и Польскому пресс-агентству. Его опубликовали и в социальных сетях.

В то же время во время рассылки польские военные получили информацию о том, что угроза уже миновала. В связи с этим рассылка была прекращена", – сообщили в Вооруженных силах Польши.

"В результате первоначальное предупреждение RCB могло поступить лишь части лиц, находившихся на территории, охваченной предупреждением", – сообщают в ВС РП.

Также в Польше был отдан приказ поднять авиацию из-за атаки дронов со стороны России на украинские области.

Ранее сообщалось, что в Польше с 1 октября начали действовать упрощенные процедуры идентификации и сбивания иностранных воздушных объектов. Изменения ввели из-за постоянной угрозы нарушения польского воздушного пространства во время российских ракетных и дронных атак на Украину.

Читайте также: Польша не будет менять режим работы посольства в Киеве из-за угроз РФ, - МИД страны