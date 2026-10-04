Через російську атаку на Україну Польща розіслала попередження мешканцям прикордоння

У Польщі мешканцям прикордонних регіонів розсилали повідомлення про небезпеку через російську атаку на Україну.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

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Попередження отримали мешканці двох регіонів

Повідомлення про небезпеку надіслали абонентам у Люблінському та Підкарпатському регіонах.

Текст попередження також передали Польському радіо, Польському телебаченню та Польській пресагенції. Його опублікували і в соціальних мережах.

Водночас під час розсилки польські військові отримали інформацію, що загроза вже минула. Відтак розсилку було припинено", – повідомили у Збройних силах Польщі.

"Як наслідок, первинне попередження RCB могло надійти лише до частини осіб, які перебували на території, охопленій попередженням", – повідомляють в ЗС РП.

Також у Польщі був наказ підняти авіацію через дронову атаку Росії на українські області.

Раніше повідомлялося, що у Польщі з 1 жовтня почали діяти спрощені процедури ідентифікації та збиття іноземних повітряних об’єктів. Зміни запровадили через постійну загрозу порушення польського повітряного простору під час російських ракетних і дронових атак на Україну.

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