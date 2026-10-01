На тлі російських атак на Україну Польща спростила правила збиття повітряних цілей: враховуватимуть і дані української сторони

У Польщі з 1 жовтня почали діяти спрощені процедури ідентифікації та збиття іноземних повітряних об’єктів. Зміни запровадили через постійну загрозу порушення польського повітряного простору під час російських ракетних і дронових атак на Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Gazeta Prawna, про готовність нових процедур заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

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Ключова зміна стосується ідентифікації повітряної цілі. За процедурами мирного часу перед збиттям стороннього об’єкта пілот мав наблизитися до нього на достатню відстань для візуального визначення типу цілі.

Тепер вимогу такої візуальної ідентифікації скасовують. Замість неї застосовуватимуть так звану позитивну ідентифікацію.

Пілот або командир зможе ухвалювати рішення на підставі інформації, отриманої радарами та іншими системами, а також даних, які передає українська сторона під час російських атак безпілотниками та ракетами.

Як пояснював заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, раніше такі можливості зазвичай передбачалися для умов війни або воєнного стану. Однак регулярний ризик проникнення дронів на територію Польщі змусив військових адаптувати правила реагування.

"Польща сьогодні щодня стикається з можливістю зальоту дронів на територію нашої країни, тому ми повинні запровадити такі зміни – і для пілотів, і заради безпеки держави", – наголосив Томчик.

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Змінювати закони не довелося

За словами Косіняка-Камиша, для запровадження нових правил не знадобилися законодавчі зміни – процедури оновлюють безпосередньо на рівні Збройних сил Польщі.

Міністр зазначив, що отримав від оперативного командувача генерала Іренеуша Новака доповідь про повну готовність нових процедур до застосування.

За чинними правилами за захист польського повітряного простору відповідає Оперативний командувач видів Збройних сил. Він може ухвалити рішення про збиття стороннього об’єкта, який вторгся у повітряний простір країни, а також уповноважити на таке рішення пілотів винищувачів.

Польська влада неодноразово посилювала механізми реагування на повітряні загрози після російських атак на Україну. У липні міністр оборони Польщі повідомляв, що процедури ухвалення рішень уже спрощували, зокрема запровадивши можливості попередньої авторизації та автоматизації процесу.

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