На фоне атак РФ на Украину Польша упростила правила сбивания воздушных целей: будут учитываться и данные украинской стороны

В Польше с 1 октября вступили в силу упрощенные процедуры идентификации и сбивания иностранных воздушных объектов. Изменения были введены в связи с постоянной угрозой вторжения в польское воздушное пространство во время российских ракетных и дроновых атак на Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta Prawna, о готовности новых процедур заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

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Ключевое изменение касается идентификации воздушной цели. Согласно процедурам мирного времени, перед сбиванием постороннего объекта пилот должен был приблизиться к нему на достаточное расстояние для визуального определения типа цели.

Теперь требование такой визуальной идентификации отменяется. Вместо нее будет применяться так называемая положительная идентификация.

Пилот или командир сможет принимать решение на основании информации, полученной радарами и другими системами, а также данных, которые передает украинская сторона во время российских атак беспилотниками и ракетами.

Как пояснял заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, ранее такие возможности обычно предусматривались для условий войны или военного положения. Однако постоянная угроза проникновения дронов на территорию Польши заставила военных адаптировать правила реагирования.

"Польша сегодня ежедневно сталкивается с возможностью проникновения дронов на территорию нашей страны, поэтому мы должны внедрить такие изменения — и для пилотов, и ради безопасности государства", - подчеркнул Томчик.

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Изменять законы не пришлось

По словам Косиняка-Камыша, для введения новых правил не потребовались законодательные изменения — процедуры обновляются непосредственно на уровне Вооруженных сил Польши.

Министр отметил, что получил от оперативного командующего генерала Иренеуша Новака доклад о полной готовности новых процедур к применению.

Согласно действующим правилам, за защиту польского воздушного пространства отвечает оперативный командующий родами Вооруженных сил. Он может принять решение о сбивании постороннего объекта, вторгшегося в воздушное пространство страны, а также уполномочить на такое решение пилотов истребителей.

Польские власти неоднократно усиливали механизмы реагирования на воздушные угрозы после российских атак на Украину. В июле министр обороны Польши сообщал, что процедуры принятия решений уже упрощались, в частности, путем введения возможности предварительной авторизации и автоматизации процесса.

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