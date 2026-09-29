Российские атаки у границы с Польшей стали постоянными, авиацию приходится поднимать ежедневно, - Туск

Российские атаки на Украину вблизи польской границы и пограничной инфраструктуры приобрели постоянный характер, из-за чего Польша вынуждена неоднократно в течение суток поднимать военную авиацию. Премьер-министр Дональд Туск предупредил, что ближайшие недели и месяцы могут оказаться очень сложными из-за действий РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVP Info, об этом Туск заявил во время заседания польского правительства.

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По словам премьера, российские атаки против Украины происходят все ближе к польской границе. В то же время правительство и соответствующие службы сосредоточены на том, чтобы угроза не распространилась на территорию Польши.

"Мы сосредоточены на том, чтобы на польской стороне не произошло ничего плохого", — заявил Туск.

Он обратил внимание на ситуацию вблизи польско-украинского пункта пропуска Дорогуск – Ягодин. 28 сентября российский реактивный дрон попал на украинскую территорию примерно в двух километрах от перехода. Ударной волной было повреждено здание КПП "Ягодин".

По словам Туска, такие инциденты уже не являются единичными.

"Каждую ночь или в течение суток мы вынуждены неоднократно поднимать в воздух нашу авиацию, поскольку атаки России вблизи польской границы, именно на пограничные переходы и инфраструктуру вблизи границы, уже приобрели постоянный характер", — сказал польский премьер.

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Он подчеркнул, что польские службы находятся в состоянии повышенной готовности из-за ситуации на восточной границе.

"Впереди нас ждут очень сложные недели и месяцы, связанные со все более агрессивной позицией России в отношении Украины, и, к сожалению, эти агрессивные действия России в отношении Украины все больше приближаются к нашей границе", — добавил Туск.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Польша планирует изменить правила применения оружия для военных пилотов, реагирующих на нарушение воздушного пространства страны. Им больше не придется подлетать к потенциальной цели для ее визуальной идентификации – решение о поражении можно будет принимать на основе данных радара.

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