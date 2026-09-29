Російські атаки біля кордону Польщі стали постійними, авіацію доводиться піднімати щодня, - Туск

Російські атаки по Україні поблизу польського кордону та прикордонної інфраструктури набули постійного характеру, через що Польща змушена неодноразово протягом доби піднімати військову авіацію. Прем’єр-міністр Дональд Туск попередив, що найближчі тижні та місяці можуть бути дуже складними через дії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVP Info, про це Туск заявив під час засідання польського уряду.

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За словами прем’єра, російські атаки проти України відбуваються дедалі ближче до польського кордону. Водночас уряд та відповідні служби зосереджені на тому, щоб загроза не поширилася на територію Польщі.

"Ми зосереджені на тому, щоб на польській стороні не сталося нічого поганого", – заявив Туск.

Він звернув увагу на ситуацію поблизу польсько-українського пункту пропуску Дорогуськ – Ягодин. 28 вересня російський реактивний дрон влучив на українській території приблизно за два кілометри від переходу. Ударною хвилею було пошкоджено приміщення КПП "Ягодин".

За словами Туска, такі інциденти вже не є поодинокими.

"Щоночі чи протягом доби ми змушені неодноразово піднімати в повітря нашу авіацію, оскільки атаки Росії поблизу польського кордону, саме на прикордонні переходи та інфраструктуру поблизу кордону, вже набули постійного характеру", – сказав польський прем’єр.

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Він наголосив, що польські служби перебувають у стані підвищеної готовності через ситуацію за східним кордоном.

"Попереду нас чекають дуже складні тижні й місяці, пов’язані з дедалі агресивнішою позицією Росії щодо України, і, на жаль, ці агресивні дії Росії щодо України дедалі більше наближаються до нашого кордону", – додав Туск.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Польща планує змінити правила застосування зброї для військових пілотів, які реагують на порушення повітряного простору країни. Їм більше не доведеться підлітати до потенційної цілі для її візуальної ідентифікації – рішення про ураження можна буде ухвалювати на основі даних радара.

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