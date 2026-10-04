Польща не змінюватиме режим роботи посольства в Києві через погрози РФ, - МЗС країни
Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що не планує змінювати режим роботи посольства у Києві, попри погрози РФ.
Про це МЗС Польщі повідомило у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Спроба залякування
У польському МЗС заявили, що подальші погрози Росії та заклики до дипломатів покинути Київ свідчать, що Кремль намагається залякати Європу та підірвати підтримку України.
"Однак такі заходи, що суперечать принципам міжнародного права, не матимуть бажаного ефекту. Росії не вдасться ні виснажити Україну, ні похитнути європейську солідарність з українським народом", - наголосили у відомстві.
Непохитна позиція
У міністерстві також заявили, що Польща "непохитно підтримує Україну, її право на самовизначення та територіальну цілісність".
"Ми продовжимо рішуче реагувати на безвідповідальні та небезпечні дії Росії та разом із нашими союзниками нарощувати тиск на Кремль. Ми не маємо наміру змінювати роботу посольства Польщі в Києві", - додали у польському МЗС.
Що передувало
- У суботу, 3 жовтня, МЗС Росії знову застерегло іноземних громадян та дипломатів від перебування в Україні. Країна-агресор відкрито заявила про намір завдавати нові масовані удари по Україні.
- Видання The New York Times напередодні повідомляло, що РФ готує нову кампанію ударів по українській енергетиці та водопостачанню, плануючи атакувати до 1000 ракетами, дронами та авіабомбами.
- Посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на погрози Москви на адресу дипломатів, наголосивши, що представництво ЄС залишається у Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль