Польша не будет менять режим работы посольства в Киеве из-за угроз РФ, - МИД страны

Министерство иностранных дел Польши заявило, что не планирует менять режим работы посольства в Киеве, несмотря на угрозы со стороны РФ.

Об этом МИД Польши сообщило в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Попытка запугивания

В польском МИД заявили, что дальнейшие угрозы России и призывы к дипломатам покинуть Киев свидетельствуют о том, что Кремль пытается запугать Европу и подорвать поддержку Украины.

"Однако такие меры, противоречащие принципам международного права, не принесут желаемого эффекта. России не удастся ни измотать Украину, ни поколебать европейскую солидарность с украинским народом", - подчеркнули в ведомстве.

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Непоколебимая позиция

В министерстве также заявили, что Польша "непоколебимо поддерживает Украину, ее право на самоопределение и территориальную целостность".

"Мы продолжим решительно реагировать на безответственные и опасные действия России и вместе с нашими союзниками наращивать давление на Кремль. Мы не намерены менять работу посольства Польши в Киеве", - добавили в польском МИД.

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Что предшествовало

В субботу, 3 октября, МИД России вновь предостерег иностранных граждан и дипломатов от пребывания в Украине. Страна-агрессор открыто заявила о намерении наносить новые массированные удары по Украине.

Издание The New York Times накануне сообщало, что РФ готовит новую кампанию ударов по украинской энергетике и водоснабжению, планируя нанести до 1000 ракет, дронов и авиабомб.

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова отреагировала на угрозы Москвы в адрес дипломатов, подчеркнув, что представительство ЕС остается в Киеве.

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