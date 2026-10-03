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Чехия не будет отзывать дипмиссию из Киева, несмотря на угрозы РФ о масштабных ударах: "Чешский посол совершил привычную пробежку в киевском парке"
Чехия оставляет свою дипломатическую миссию в Киеве, несмотря на очередные угрозы России нанести новые масштабные удары по Украине.
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии Адам Чорго, пишет Novinky, сообщает Цензор.НЕТ.
"Подобные предупреждения со стороны России не являются чем-то новым. Наши коллеги сейчас находятся в Киеве, и мы будем принимать дальнейшие решения в соответствии с внутренними кризисными процедурами", — сказал представитель ведомства.
Он добавил, что "чешский посол сегодня утром совершил свою обычную пробежку в одном из киевских парков и намерен продолжить эту активность".
Что предшествовало
- В субботу, 3 октября, МИД России вновь предостерег иностранных граждан и дипломатов от пребывания в Украине. Страна-агрессор открыто заявила о намерении наносить новые массированные удары по Украине.
- Издание The New York Times накануне сообщало, что РФ готовит новую кампанию ударов по украинской энергетике и водоснабжению, планируя применить до 1000 ракет, дронов и авиабомб.
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