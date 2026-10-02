МИД Украины опроверг возможные планы переноса западных посольств из Киева

Иностранные партнеры не сообщали Украине о планах по переносу посольств из Киева во Львов или в Польшу.

Об этом заявил журналистам спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что писали СМИ?

2 октября британская газета The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что западные страны готовят резервные планы по переносу своих посольств из Киева во Львов или на восток Польши, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные диппредставительства в столице.

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Реакция МИД

"Я не знаю, откуда некоторые иностранные издания взяли эту информацию. На данный момент мы в МИД никаких подобных запросов или сообщений от иностранных дипмиссий о планах куда-либо переезжать не получали", - заявил Тихий.

Как уточнил чиновник, если какие-либо дипломатические миссии собираются перемещаться куда-либо, то дипломаты об этом информируют МИД, поскольку это предусмотрено устоявшимися процедурами.

"Повторю еще раз - по состоянию на вечер пятницы никаких подобных обращений или сообщений от иностранного дипкорпуса не поступало", - резюмировал он.

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Россия уже атаковала Киев вблизи иностранных посольств