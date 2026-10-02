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Новости Обстрелы Киева
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МИД Украины опроверг возможные планы переноса западных посольств из Киева

Георгий, Тихий

Иностранные партнеры не сообщали Украине о планах по переносу посольств из Киева во Львов или в Польшу.

Об этом заявил журналистам спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что писали СМИ?

2 октября британская газета The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что западные страны готовят резервные планы по переносу своих посольств из Киева во Львов или на восток Польши, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные диппредставительства в столице.

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Реакция МИД

"Я не знаю, откуда некоторые иностранные издания взяли эту информацию. На данный момент мы в МИД никаких подобных запросов или сообщений от иностранных дипмиссий о планах куда-либо переезжать не получали", - заявил Тихий.

Как уточнил чиновник, если какие-либо дипломатические миссии собираются перемещаться куда-либо, то дипломаты об этом информируют МИД, поскольку это предусмотрено устоявшимися процедурами.

"Повторю еще раз - по состоянию на вечер пятницы никаких подобных обращений или сообщений от иностранного дипкорпуса не поступало", - резюмировал он.

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Россия уже атаковала Киев вблизи иностранных посольств

  • 4 сентября российский беспилотник атаковал здание СБУ на Владимирской улице в Киеве, расположенное рядом с консульским отделом посольства Словакии. Из соображений безопасности консульский отдел тогда работал в ограниченном режиме. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар после атаки заявил, что вызовет российского посла в Братиславе, и осудил удар вблизи дипломатической миссии своей страны.
  • 28 сентября российский дрон поразил здание Президиума Национальной академии наук в центре Киева, неподалеку от посольства Германии. В немецком МИД заявили, что осуждают атаку, произошедшую "даже рядом с нашим посольством", и подчеркнули, что Германия продолжит поддерживать Украину.

Автор: 

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Топ комментарии
+4
Знову захід бреше, та як ви такі " святі" з такими " брехунами" зв'язалися.🤨🤣.
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02.10.2026 22:11 Ответить
+4
в сенсі? будете в полоні їх тримати? не випускати з києва?
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02.10.2026 22:28 Ответить
+2
Может просто вам не сказали? Сюрприз будет. Потом новый адрес оставят
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02.10.2026 22:14 Ответить

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