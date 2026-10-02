Запад готовит планы эвакуации своих посольств из Киева на случай целенаправленных атак со стороны России, - СМИ

Западные страны разрабатывают резервные планы по переносу своих посольств из Киева во Львов или на восток Польши, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные дипломатические представительства в столице.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Публичная и частная позиции дипломатов

Публично западные дипломаты заявляют, что намерены оставаться в Киеве, поскольку понимают: отъезд стал бы пропагандистской победой Москвы и создал бы впечатление, что Украину бросили. Впрочем, в частном порядке двое высокопоставленных дипломатов рассказали изданию, что разрабатывают запасные планы на случай, если Россия начнет целенаправленно наносить удары по иностранным миссиям.

Комментируя усиление российских ударов по столице, один из старших западных дипломатов в Киеве, говоривший на условиях анонимности, оценил ситуацию как быстро ухудшающуюся.

"Россия планирует заморозить Киев, отбросить его в каменный век", - сказал он.

Читайте также: Рашисты в четвертый раз поразили Южный мост в Киеве: он закрыт для движения после предыдущих атак

Киев больше не "спокойный" город

До недавнего времени Киев сохранял обманчиво привычный ритм жизни, в то время как города, расположенные ближе к фронту, в частности Харьков и Днепр, принимали на себя основной удар ежедневных ракетных и дронных атак. Теперь, по словам издания, жители с горькой иронией шутят, что баланс начинает смещаться, и в этих городах порой чувствуешь себя в большей безопасности, чем в столице.

Город сталкивается с особенно опасным сочетанием острой нехватки перехватчиков Patriot для баллистических ракет и нового поколения более быстрых реактивных российских дронов, которые сложнее сбивать. Киев пытается ускорить разработку нового поколения дронов-перехватчиков, способных уничтожать такие цели. По данным трех источников в оборонной промышленности, несколько таких средств уже применяются, однако для обеспечения масштаба, который обеспечит реальную защиту столицы, могут потребоваться недели или месяцы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли удар по дому в Киеве: один человек погиб, двое пострадали. ФОТОрепортаж

План РФ в отношении энергосистемы

Украинские чиновники предупреждают европейских коллег о масштабах угрозы. По данным New York Times, министр энергетики Денис Шмыгаль недавно проинформировал европейских партнеров о перехваченном российском плане применить против украинской энергосистемы до 1000 ракет, дронов и бомб.

Среди целей - электроподстанции, гидро- и тепловые электростанции, котельные, в попытке, по всей видимости, погрузить украинские города в темноту и холод и создать гуманитарный кризис.

Россия уже атаковала Киев вблизи иностранных посольств

4 сентября российский беспилотник атаковал здание СБУ на Владимирской улице в Киеве, расположенное рядом с консульским отделом посольства Словакии. Из соображений безопасности консульский отдел тогда работал в ограниченном режиме. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар после атаки заявил, что вызовет российского посла в Братиславе, и осудил удар вблизи дипломатической миссии своей страны.

28 сентября российский дрон поразил здание Президиума Национальной академии наук в центре Киева, неподалеку от посольства Германии. В немецком МИД заявили, что осуждают атаку, произошедшую "даже рядом с нашим посольством", и подчеркнули, что Германия продолжит поддерживать Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обломки обнаружили на территории одного из западных посольств в Киеве