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Новини Обстріли Києва
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Захід готує плани евакуації своїх посольств із Києва на випадок цілеспрямованих атак Росії, - ЗМІ

РФ атакувала Київ реактивними шахедами: наслідки

Західні країни готують резервні плани перенесення своїх посольств із Києва до Львова або на схід Польщі, якщо Росія почне цілеспрямовано атакувати іноземні диппредставництва у столиці.

Про це пише The Guardain, передає Цензор.НЕТ.

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Публічна та приватна позиції дипломатів

Публічно західні дипломати заявляють, що мають намір залишатися в Києві, оскільки розуміють: від'їзд став би пропагандистською перемогою Москви та створив би враження, що Україну покинули. Втім, приватно двоє високопоставлених дипломатів розповіли виданню, що розробляють запасні плани на випадок, якщо Росія почне цілеспрямовано бити по іноземних місіях.

Коментуючи посилення російських ударів по столиці, один зі старших західних дипломатів у Києві, який говорив на умовах анонімності, оцінив ситуацію як таку, що швидко погіршується.

"Росія планує заморозити Київ, відкинути його в кам'яний вік", — сказав він.

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Київ більше не "спокійне" місто

До недавнього часу Київ зберігав оманливо звичний ритм життя, тоді як міста ближче до фронту, зокрема Харків і Дніпро, приймали основний удар щоденних ракетних та дронових атак. Тепер, за словами видання, мешканці з гіркою іронією жартують, що баланс починає зміщуватися, і ці міста подекуди почуваються безпечніше за столицю.

Місто стикається з особливо небезпечним поєднанням гострої нестачі перехоплювачів Patriot для балістичних ракет та нового покоління швидших реактивних російських дронів, які складніше збивати. Київ намагається прискорити розробку нового покоління дронів-перехоплювачів, здатних знищувати такі цілі. За даними трьох джерел в оборонній промисловості, декілька таких засобів уже застосовують, однак для масштабу, який забезпечить реальний захист столиці, можуть знадобитися тижні або місяці.

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План РФ щодо енергосистеми

Українські посадовці попереджають європейських колег про масштаб загрози. За даними New York Times, міністр енергетики Денис Шмигаль нещодавно проінформував європейських партнерів про перехоплений російський план застосувати проти української енергосистеми до 1000 ракет, дронів та бомб.

Серед цілей — електропідстанції, гідро- та теплові електростанції, котельні, у спробі, схоже, занурити українські міста в темряву й холод та створити гуманітарну кризу.

Росія вже атакувала Київ поблизу іноземних посольств

  • Російський безпілотник 4 вересня атакував будівлю СБУ на Володимирській у Києві, розташовану поблизу консульського відділу посольства Словаччини. Через міркування безпеки консульський відділ тоді працював в обмеженому режимі. Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар після атаки заявив, що викличе російського посла у Братиславі, та засудив удар поблизу дипломатичної місії своєї країни.
  • 28 вересня російський дрон влучив у будівлю Президії Національної академії наук у центрі Києва, неподалік посольства Німеччини. У німецькому МЗС заявили, що засуджують атаку, яка сталася "навіть поруч із нашим посольством", та наголосили, що Німеччина продовжить підтримувати Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уламки виявили на території одного із західних посольств у Києві

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дипломатія (735) Київ (17232) посольство (983) дипломати (587) Повітряні атаки на Київ (1142)
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Топ коментарі
+4
Напоминаю этим вечно озабоченным, что территория посольства- это территория страны, которую представляет данное посольство. Т.е. }{уйло будет целенаправленно бить по территории стран НАТО в Киеве, а они будут только утираться и жидко обсираться в ответ.
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02.10.2026 22:00 Відповісти
+3
Наступні місяці будуть вирішальними для України та безпеки Європи, - канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Мерц заявив, що Європа має зберігати єдність і продовжувати підтримку України. За його словами, якщо Німеччина та інші європейські країни «захитаються», це може мати серйозні наслідки для всієї європейської безпеки.

Канцлер наголосив, що мирної угоди «через голову України» бути не може, а рішення щодо українських територій має ухвалювати лише сама Україна.
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02.10.2026 22:00 Відповісти
+2
"Наше послання тому абсолютно чітке: зберігати спокій! Продовжувати! Продовжувати підтримувати Україну!" - додав очільник Альянсу. Джерело: https://censor.net/ua/n4026406

Главное спокойствие.
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02.10.2026 21:57 Відповісти

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