Уламки виявили на території одного із західних посольств у Києві

У Шевченківському районі Києва на території одного із західних посольств виявили уламки. На місце прямують екстрені служби.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"За попередньою інформацією, в Шевченківському районі, в середмісті Києва, виявили уламки на території одного із західних посольств", - зазначив він.

Наразі екстрені служби прямують на місце.

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Обстріли 30 вересня

Як відомо, в ніч на 30 вересня російські війська атакували Київ балістикою, внаслідок чого відомо про двох загиблих.

На Київщині росіяни вбили дитину у Вишгородському районі.

За даними Повітряних сил, РФ била "Цирконами", "Іскандерами".

Росіяни вдарили також по Рівненській області.

На Черкащині росіяни атакували об'єкт інфраструктури.

В Обухівському районі Київщини пошкоджено супермаркет.

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