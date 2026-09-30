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Уламки виявили на території одного із західних посольств у Києві
У Шевченківському районі Києва на території одного із західних посольств виявили уламки. На місце прямують екстрені служби.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"За попередньою інформацією, в Шевченківському районі, в середмісті Києва, виявили уламки на території одного із західних посольств", - зазначив він.
Наразі екстрені служби прямують на місце.
Обстріли 30 вересня
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