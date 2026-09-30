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Новини Обстріли Києва
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Уламки виявили на території одного із західних посольств у Києві

Удари РФ по Києву: на території посольства виявили уламки

У Шевченківському районі Києва на території одного із західних посольств виявили уламки. На місце прямують екстрені служби.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"За попередньою інформацією, в Шевченківському районі, в середмісті Києва, виявили уламки на території одного із західних посольств", - зазначив він.

Наразі екстрені служби прямують на місце.

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Обстріли 30 вересня

  • Як відомо, в ніч на 30 вересня російські війська атакували Київ балістикою, внаслідок чого відомо про двох загиблих.
  • На Київщині росіяни вбили дитину у Вишгородському районі.
  • За даними Повітряних сил, РФ била "Цирконами", "Іскандерами".
  • Росіяни вдарили також по Рівненській області.
  • На Черкащині росіяни атакували об'єкт інфраструктури.
  • В Обухівському районі Київщини пошкоджено супермаркет.

Читайте: Нічна атака на Київ: уламки впали у дворі будинку, горіла нежитлова будівля

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