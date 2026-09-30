Обломки обнаружили на территории одного из западных посольств в Киеве

В Шевченковском районе Киева на территории одного из западных посольств обнаружены обломки. На место направляются экстренные службы.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"По предварительной информации, в Шевченковском районе, в центре Киева, обнаружены обломки на территории одного из западных посольств", — отметил он.

В настоящее время экстренные службы направляются на место.

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Обстрелы 30 сентября

Как известно, в ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего, по имеющимся данным, погибли два человека.

В Киевской области россияне убили ребенка в Вышгородском районе.

По данным Воздушных сил, РФ наносила удары ракетами "Цирконы" и "Искандеры".

Россияне нанесли удары также по Ривненской области.

В Черкасской области россияне атаковали объект инфраструктуры.

В Обуховском районе Киевской области поврежден супермаркет.

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