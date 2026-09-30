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Обломки обнаружили на территории одного из западных посольств в Киеве
В Шевченковском районе Киева на территории одного из западных посольств обнаружены обломки. На место направляются экстренные службы.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"По предварительной информации, в Шевченковском районе, в центре Киева, обнаружены обломки на территории одного из западных посольств", — отметил он.
В настоящее время экстренные службы направляются на место.
Обстрелы 30 сентября
- Как известно, в ночь на 30 сентября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего, по имеющимся данным, погибли два человека.
- В Киевской области россияне убили ребенка в Вышгородском районе.
- По данным Воздушных сил, РФ наносила удары ракетами "Цирконы" и "Искандеры".
- Россияне нанесли удары также по Ривненской области.
- В Черкасской области россияне атаковали объект инфраструктуры.
- В Обуховском районе Киевской области поврежден супермаркет.
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