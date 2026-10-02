Рашисти вчетверте влучили у Південний міст у Києві: він закритий для руху після минулих атак

Увечері 2 жовтня російська армія вже вчетверте влучила у Південний міст у Києві під час атаки безпілотниками.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Знову влучання в Південний міст. Нагадаю, міст після кількох атак ворога наразі закритий для руху автотранспорту і метро.

Екстрені служби прямують на місце", — написав він.

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Удари по мосту в Києві

Під час російської атаки на Київ 1 жовтня 2026 року Росія завдала двох ударів дронами поблизу опорної частини Південного мосту в Києві. Рух метро через міст тимчасово припинили. Станом на вечір 1 жовтня потяги зеленої гілки метро курсували між станціями Сирець — Видубичі та Осокорки — Червоний хутір.

Увечері того ж дня зафіксовано влучання в дорожнє полотно на Південному мості. Внаслідок влучання БпЛА, за попередньою інформацією, пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену. Фахівці метрополітену здійснюють знеструмлення залізничного полотна метро. Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинений.

Ближче до п'ятої ранку, 2 жовтня, стало відомо про чергове влучання в Південний міст

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