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Новини Обстріли Києва Удари РФ по мостах у Києві
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Рашисти вчетверте влучили у Південний міст у Києві: він закритий для руху після минулих атак

Південний міст після атаки РФ

Увечері 2 жовтня російська армія вже вчетверте влучила у Південний міст у Києві під час атаки безпілотниками.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Знову влучання в Південний міст. Нагадаю, міст після кількох атак ворога наразі закритий для руху автотранспорту і метро.

Екстрені служби прямують на місце", — написав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рух метро через Південний міст під час "жовтого" рівня тривоги готові відновити, але після висновку про стан споруди, - Кличко

Удари по мосту в Києві

  • Під час російської атаки на Київ 1 жовтня 2026 року Росія завдала двох ударів дронами поблизу опорної частини Південного мосту в Києві. Рух метро через міст тимчасово припинили. Станом на вечір 1 жовтня потяги зеленої гілки метро курсували між станціями Сирець — Видубичі та Осокорки — Червоний хутір.
  • Увечері того ж дня зафіксовано влучання в дорожнє полотно на Південному мості. Внаслідок влучання БпЛА, за попередньою інформацією, пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену. Фахівці метрополітену здійснюють знеструмлення залізничного полотна метро. Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинений.
  • Ближче до п'ятої ранку, 2 жовтня, стало відомо про чергове влучання в Південний міст

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по будинку в Києві: загинула людина, 2 особи постраждали. ФОТОрепортаж

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Київ (17257) міст (960) обстріл (37159)
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Топ коментарі
+37
Пора зносити кримський міст. Але виникає питання, чи є чим? Зелене шобло все розікрало.
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02.10.2026 17:58 Відповісти
+15
Ворог відчув свою безкарність ,знищує Київ і інші великі міста знаючи що їм за це нічого не буде ,ні тобі протестів по світових столицях і навіть "найвеличніший" жодного разу не назвав рашиського карлика терористом ,воєним злочинцем ,а те що вони творят геноцидом українського народу ,хоч варвари які знищують Україну називают нас терористами ,а владу нациською ,але в нас мовчать, хоч президент і багато хто євреї.
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02.10.2026 18:07 Відповісти
+15
Це результат вибору 2019 року, при чому на президентських, парламентських та місцевих виборах!
Як голосували вчора, так живемо сьогодні, і так буде завтра.
Правило "БУМЕРАНГА"!
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02.10.2026 18:34 Відповісти

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