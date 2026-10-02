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Новости Обстрелы Киева Удары РФ по мостам в Киеве
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Рашисты снова поразили Южный мост в Киеве: он закрыт для движения после предыдущих атак

Южный мост

Вечером 2 октября российская армия вновь нанесла удар по Южному мосту в Киеве в ходе атаки с использованием беспилотников.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Снова попадание в Южный мост. Напомню, мост после нескольких атак врага сейчас закрыт для движения автотранспорта и метро.

Экстренные службы направляются на место", — написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Движение метро через Южный мост во время "желтого" уровня тревоги готовы возобновить, но после заключения о состоянии сооружения, — Кличко

Удары по мосту в Киеве

  • Во время российской атаки на Киев 1 октября 2026 года Россия нанесла два удара дронами вблизи опорной части Южного моста в Киеве. Движение метро через мост временно приостановили. По состоянию на вечер 1 октября поезда зеленой линии метро курсировали между станциями "Сирец" — "Выдубичи" и "Осокорки" — "Красный хутор".
  • Вечером того же дня зафиксировано попадание в дорожное полотно на Южном мосту. Вследствие попадания БПЛА, по предварительной информации, повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена. Специалисты метрополитена проводят обесточивание железнодорожного полотна метро. Движение метро и наземного общественного транспорта по мосту остановлено.
  • Ближе к пяти утра 2 октября стало известно об очередном попадании в Южный мост

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли удар по дому в Киеве: один человек погиб, двое пострадали. ФОТОрепортаж

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Киев (27599) мост (1099) обстрел (35795)
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Топ комментарии
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Пора зносити кримський міст. Але виникає питання, чи є чим? Зелене шобло все розікрало.
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02.10.2026 17:58 Ответить
+4
Ворог відчув свою безкарність ,знищує Київ і інші великі міста знаючи що їм за це нічого не буде ,ні тобі протестів по світових столицях і навіть "найвеличніший" жодного разу не назвав рашиського карлика терористом ,воєним злочинцем ,а те що вони творят геноцидом українського народу ,хоч варвари які знищують Україну називают нас терористами ,а владу нациською ,але в нас мовчать, хоч президент і багато хто євреї.
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02.10.2026 18:07 Ответить
+4
А наркоман вже нюхнув і валяється?
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02.10.2026 18:16 Ответить

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