Рашисты снова поразили Южный мост в Киеве: он закрыт для движения после предыдущих атак
Вечером 2 октября российская армия вновь нанесла удар по Южному мосту в Киеве в ходе атаки с использованием беспилотников.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Снова попадание в Южный мост. Напомню, мост после нескольких атак врага сейчас закрыт для движения автотранспорта и метро.
Экстренные службы направляются на место", — написал он.
Удары по мосту в Киеве
- Во время российской атаки на Киев 1 октября 2026 года Россия нанесла два удара дронами вблизи опорной части Южного моста в Киеве. Движение метро через мост временно приостановили. По состоянию на вечер 1 октября поезда зеленой линии метро курсировали между станциями "Сирец" — "Выдубичи" и "Осокорки" — "Красный хутор".
- Вечером того же дня зафиксировано попадание в дорожное полотно на Южном мосту. Вследствие попадания БПЛА, по предварительной информации, повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена. Специалисты метрополитена проводят обесточивание железнодорожного полотна метро. Движение метро и наземного общественного транспорта по мосту остановлено.
- Ближе к пяти утра 2 октября стало известно об очередном попадании в Южный мост
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