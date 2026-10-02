Враг вновь нанес удар по Южному мосту в Киеве

В течение ночи российские захватчики продолжали атаковать столицу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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В результате атаки в Голосеевском районе обломки упали на открытой территории. Повреждены окна в нежилом здании и несколько автомобилей. Пожара и пострадавших нет.

Ближе к пяти утра стало известно об очередном попадании вЮжный мост.

"Экстренные службы направляются на место", — отметил Кличко.

В Дарницком районе в результате вражеской атаки поврежден 25-этажный жилой дом. Информация о пострадавших уточняется. Экстренные службы направляются на место происшествия, сообщили в КГВА.

Удары по мосту

Во время российской атаки на Киев 1 октября Россия нанесла два удара дронами вблизи опорной части Южного моста в Киеве. Движение метро через мост временно приостановили. По состоянию на вечер 1 октября поезда зеленой ветки метро курсировали между станциями "Сырец" — "Выдубичи" и "Осокорки" — "Красный хутор".

Вечером этого же дня было зафиксировано попадание в дорожное полотно на Южном мосту. В результате попадания БПЛА, по предварительной информации, повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена. Специалисты метрополитена проводят обесточивание железнодорожного полотна метро. Движение метро и наземного общественного транспорта по мосту остановлено.

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