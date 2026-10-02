Ворог знову вдарив по Південному мосту у Києві

Протягом ночі російські загарбники продовжили атакувати столицю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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Внаслідок атаки у Голосіївському районі уламки впали на відкритій території. Пошкоджені вікна в нежитловій будівлі та кілька авто. Без пожежі та постраждалих.

Ближче до п'ятої ранку стало відомом про чергове влучання в Південний міст.

"Екстрені служби прямують на місце", - зазначив Кличко.

У Дарницькому районі, пошкоджено 25-поверховий житловий будинок внаслідок ворожої атаки. Інформація про постраждалих уточнюється. Екстрені служби прямують на місце події, повідомили у КМВА.

Удари по мосту

Під час російської атаки на Київ 1 жовтня Росія завдала двох ударів дронами поблизу опорної частини Південного мосту в Києві. Рух метро через міст тимчасово припинили. Станом на вечір 1 жовтня потяги зеленої гілки метро курсували між станціями Сирець — Видубичі та Осокорки — Червоний хутір.

Увечері цього зафіксовано влучання в дорожнє полотно на Південному мості. Внаслідок влучання БпЛА, за попередньою інформацією, пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену. Фахівці метрополітену здійснюють знеструмлення залізничного полотна метро. Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинений.

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