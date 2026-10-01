Залякати й паралізувати: навіщо Росія атакує київські мости / Без Цензури. ВIДЕО

Удар по Південному мосту в Києві — спроба ускладнити життя столиці та посіяти паніку?

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує атаку й пояснює, як страх за сполучення між берегами Дніпра може стати інструментом тиску на українців. Чому Росія атакує мости та яку роль у цьому можуть відігравати реактивні "шахеди"? Як поширюються чутки про "відрізаний лівий берег"? І якою може бути українська відповідь?

У випуску — про загрози для транспортної інфраструктури Києва, значення Кримського мосту для Кремля, переговори зі США та потребу посилювати захист українського тилу.

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