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Новини Обстріли Києва
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Залякати й паралізувати: навіщо Росія атакує київські мости / Без Цензури. ВIДЕО

Удар по Південному мосту в Києві — спроба ускладнити життя столиці та посіяти паніку?

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва аналізує атаку й пояснює, як страх за сполучення між берегами Дніпра може стати інструментом тиску на українців. Чому Росія атакує мости та яку роль у цьому можуть відігравати реактивні "шахеди"? Як поширюються чутки про "відрізаний лівий берег"? І якою може бути українська відповідь?

У випуску — про загрози для транспортної інфраструктури Києва, значення Кримського мосту для Кремля, переговори зі США та потребу посилювати захист українського тилу.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Київ (17218) міст (940) атака (2201) Данилюк-Ярмолаєва Марина (519)
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