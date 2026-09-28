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Зеленський, фон дер Ляєн і €37 млрд: які реформи впливають на допомогу ЄС? / Без цензури. ВIДЕО
Як Зеленський докерувався до того, що у нас не буде дронів у 2027?
У липні Володимир Зеленський заявив, що Україна виробляє 10 мільйонів дронів на рік і планує вийти на 20 мільйонів разом із партнерами. Тепер президент говорить про дефіцит оборонного фінансування та потребу оплатити восени замовлення дронів на початок 2027 року. Як співвідносяться ці заяви й хто відповідає за планування закупівель?
Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає слова президента, позицію ЄС щодо фінансування та реформ, питання довкола виробників дронів і призначення судді Віктора Кицюка.
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