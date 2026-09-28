Зеленский, фон дер Ляйен и 37 млрд евро: какие реформы влияют на помощь ЕС? / Без цензуры. ВИДЕО
Как Зеленский дошел до того, что у нас не будет дронов в 2027 году?
В июле Владимир Зеленский заявил, что Украина производит 10 миллионов дронов в год и планирует выйти на 20 миллионов совместно с партнерами. Теперь президент говорит о дефиците оборонного финансирования и необходимости оплатить осенью заказ дронов на начало 2027 года. Как соотносятся эти заявления и кто отвечает за планирование закупок?
Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует слова президента, позицию ЕС по финансированию и реформам, вопросы, связанные с производителями дронов, и назначение судьи Виктора Кицюка.
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