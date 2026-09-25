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Новости Операция Карфаген Отставка Кравченко
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Австрийский беглец: Как генпрокурор Кравченко примкнул к клубу госизменников в Вене / Без цензуры. ВИДЕО

После операции НАБУ и САП "Карфаген" Руслан Кравченко покинул Украину, а впоследствии журналисты обнаружили бывшего генерального прокурора в Вене.

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает маршрут Кравченко, его регистрацию в австрийской столице, обстоятельства увольнения из прокуратуры и дело о "крыше" мошеннических колл-центров, которое стало фоном для этой истории. Что уже подтверждено документами и журналистскими расследованиями, а где пока остаются лишь версии?

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
  • Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
  • 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
  • Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
  • Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.
  • 15 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора Украины.
  • Сам Кравченко сообщил, что выехал за границу, чтобы, как он пояснил, "проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов".

  • 24 сентября "Украинская правда" сообщила, что обнаружила Кравченко в столице Австрии — в Вене. По данным издания, он и его жена зарегистрированы в Австрии по адресу офиса компании, которая, в частности, занимается продажей уже зарегистрированных компаний.

Читайте также: Офис генпрокурора расследует, как Кравченко организовал себе командировку за границу

Автор: 

Кравченко Руслан (300) Данилюк-Ярмолаева Марина (513)
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Топ комментарии
+20
Цікаво - Генпрокурор є ЗРАДНИКОМ !

А той, хто його подав на Генпрокурора, хто є ?
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25.09.2026 20:17 Ответить
+19
Держави по-факту вже немає ! А є Організоване Злочинне Угрупування - КраїнаМрійЗЕленського!
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25.09.2026 20:19 Ответить
+17
А от і зʼясувалася ціль відрядження Кравченко: підготовка переїзду до Відня очільника клубу держзрадників Вови R1.
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25.09.2026 20:06 Ответить

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