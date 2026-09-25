Австрийский беглец: Как генпрокурор Кравченко примкнул к клубу госизменников в Вене / Без цензуры. ВИДЕО
После операции НАБУ и САП "Карфаген" Руслан Кравченко покинул Украину, а впоследствии журналисты обнаружили бывшего генерального прокурора в Вене.
Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает маршрут Кравченко, его регистрацию в австрийской столице, обстоятельства увольнения из прокуратуры и дело о "крыше" мошеннических колл-центров, которое стало фоном для этой истории. Что уже подтверждено документами и журналистскими расследованиями, а где пока остаются лишь версии?
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
- Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
- 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
- Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
- Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.
- 15 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора Украины.
- Сам Кравченко сообщил, что выехал за границу, чтобы, как он пояснил, "проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов".
-
24 сентября "Украинская правда" сообщила, что обнаружила Кравченко в столице Австрии — в Вене. По данным издания, он и его жена зарегистрированы в Австрии по адресу офиса компании, которая, в частности, занимается продажей уже зарегистрированных компаний.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А той, хто його подав на Генпрокурора, хто є ?