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Новини Операція Карфаген Відставка Кравченка
14 112 29

Австрійський утікач: Як генпрокурор Кравченко доєднався до клубу держзрадників у Відні / Без цензури. ВIДЕО

Після операції НАБУ і САП "Карфаген" Руслан Кравченко залишив Україну, а згодом журналісти знайшли вже колишнього генерального прокурора у Відні.

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає маршрут Кравченка, його реєстрацію в австрійській столиці, обставини звільнення з прокуратури та справу про "кришування" шахрайських кол-центрів, яка стала тлом для цієї історії. Що вже підтверджено документами й журналістськими розслідуваннями, а де поки залишаються лише версії?

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
  • Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.
  • 14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.
  • Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.
  • Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.
  • 15 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.
  • Сам Кравченко повідомив, що виїхав за кордон, щоб, як він пояснив, "проінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів".

  • 24 вересня "Українська правда" повідомила, що знайшла Кравченка у столиці Австрії — у Відні. За даними видання, він та його дружина зареєстровані в Австрії за адресою офісу компанії, яка, зокрема, займається продажем уже зареєстрованих компаній.

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Автор: 

Кравченко Руслан (321) Данилюк-Ярмолаєва Марина (519)
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Топ коментарі
+20
Цікаво - Генпрокурор є ЗРАДНИКОМ !

А той, хто його подав на Генпрокурора, хто є ?
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25.09.2026 20:17 Відповісти
+19
Держави по-факту вже немає ! А є Організоване Злочинне Угрупування - КраїнаМрійЗЕленського!
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25.09.2026 20:19 Відповісти
+17
А от і зʼясувалася ціль відрядження Кравченко: підготовка переїзду до Відня очільника клубу держзрадників Вови R1.
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25.09.2026 20:06 Відповісти

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