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Ексгенпрокурор Кравченко після звільнення переховується в Австрії, - ЗМІ. ФОТО

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко, який не повернувся з відрядження, перебуває у столиці Австрії — у Відні.

Про це у своєму розслідуванні пише журналіст "Української правди" Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

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Що встановили журналісти

Уночі 14 вересня Кравченко виїхав за кордон на службовому автомобілі під приводом відрядження на сесію ПАРЄ до Парижа. Того ж ранку на офіційних сторінках генпрокурора з'явилося відео із заявою про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу.

Пізніше з'ясувалося, що в ПАРЄ не підтвердили участі Кравченка чи його представників у відповідному засіданні. Офіційна дата завершення відрядження — 18 вересня — минула, однак на роботу в Офіс генерального прокурора Кравченко не повернувся.

Ключовим доказом перебування Кравченка у Відні стали довідки з Центрального реєстру реєстрації місця проживання Австрії (Zentrales Melderegister, ZMR). Завдяки джерелам у політичних колах "Українській правді" вдалося отримати виписку з цього реєстру, де нещодавно з'явилися записи про реєстрацію Кравченка та його дружини Олександри Кравченко. 

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Руслан Кравченко переховується у Відні - деталі
Руслан Кравченко переховується у Відні - деталі

Можлива мотивація підозри Кривоносу

За інформацією УП, дружина Кравченка виїхала за кордон окремо, через Молдову, ще 12 вересня.

Журналісти звертають увагу на можливий підтекст дій ексгенпрокурора: підписавши підозру директору НАБУ напередодні власного зникнення, Кравченко тепер може стверджувати, що підозра, підготовлена антикорупціонерами вже проти нього самого, є нібито помстою за той крок.

Житло у Відні

Відповідно до даних довідок у подружжя вказане однакове поточне основне місце проживання (Aktueller Hauptwohnsitz) – Jordangasse 7/12 1010 Wien. Це будівля у самому історичному центрі Відня біля палацу.

Руслан Кравченко переховується у Відні - деталі

"Але навіть у Відні, схоже, Кравченко вдався до порушень. Адже за адресою, вказаною у документі з австрійського реєстру, розташовується не місце проживання колишнього українського генпрокурора як цього вимагає закон... На такий крок Кравченко з дружиною могли піти для того, щоб приховати фактичне місце проживання у Відні. По-друге, реєстрація у Відні може свідчити, що Кравченко планує легалізуватись саме а австрійський столиці, яка, як відомо, не видає підозрюваних в Україні громадян", — пише "УП".

Зазначається, що квартира №12 у будинку на Jordangasse, 7 — не житло, а офіс компанії CS Corporate Services GmbH. На власному сайті фірма пропонує чотири послуги: доміциляцію, тобто юридичну адресу для австрійських ТОВ, секретарське обслуговування, управлінські послуги та продаж "полочних" компаній, уже зареєстрованих і готових до передачі новому власнику.

За цією ж адресою зареєстровані щонайменше ще два десятки юридичних осіб. Серед них є структури реальних міжнародних компаній, як-от Duracell Austria GmbH чи KPLER GmbH, але більшість – маловідомі: Numitor, Febania, Nobeka, Furninet, Code Panda IT Solutions та інші.

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Руслан Кравченко переховується у Відні
Руслан Кравченко переховується у Відні

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
  • Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.
  • 14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.
  • Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.
  • Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.
  • 15 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

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Автор: 

Австрія (760) Відень (96) Кравченко Руслан (320)
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Топ коментарі
+38
Чому це переховується? Виїхав на роботу в Париж законно, звільнився законно, зарплату за невикористану відпустку отримав законно. Ви головне про свій конституційний обов'язок пам'ятайте, не відволікайтеся. Він же теж законний.
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24.09.2026 00:09 Відповісти
+31
неначе його хтось шукає.
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23.09.2026 23:59 Відповісти
+31
Зелена потороч тупо кладе кучі на голови українцям.....
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24.09.2026 00:02 Відповісти

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