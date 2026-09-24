Экс-генпрокурор Кравченко после увольнения скрывается в Австрии, - СМИ. ФОТО

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко, не вернувшийся из командировки, находится в столице Австрии - в Вене.

Об этом в своём расследовании пишет журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

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Что установили журналисты

Ночью 14 сентября Кравченко выехал за границу на служебном автомобиле под предлогом командировки на сессию ПАСЕ в Париж. В то же утро на официальных страницах генпрокурора появилось видео с заявлением о подписании подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу.

Позже выяснилось, что в ПАСЕ не подтвердили участия Кравченко или его представителей в соответствующем заседании. Официальная дата завершения командировки - 18 сентября - прошла, однако на работу в Офис генерального прокурора Кравченко не вернулся.

Ключевым доказательством пребывания Кравченко в Вене стали справки из Центрального реестра регистрации места жительства Австрии (Zentrales Melderegister, ZMR). Благодаря источникам в политических кругах "Украинской правде" удалось получить выписку из этого реестра, где недавно появились записи о регистрации Кравченко и его супруги Александры Кравченко.

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Возможная мотивация подозрения в адрес Кривоноса

По информации УП, жена Кравченко выехала за границу отдельно, через Молдову, еще 12 сентября.

Журналисты обращают внимание на возможный подтекст действий экс-генпрокурора: подписав подозрение директору НАБУ накануне собственного исчезновения, Кравченко теперь может утверждать, что подозрение, подготовленное антикоррупционерами уже против него самого, является якобы местью за этот шаг.

Жилье в Вене

Согласно данным справок, у супругов указано одинаковое текущее основное место жительства (Aktueller Hauptwohnsitz) - Jordangasse 7/12 1010 Wien. Это здание в самом историческом центре Вены рядом с дворцом.

"Но даже в Вене, похоже, Кравченко прибег к нарушениям. Ведь по адресу, указанному в документе из австрийского реестра, располагается не место жительства бывшего украинского генпрокурора, как того требует закон... На такой шаг Кравченко с женой могли пойти для того, чтобы скрыть фактическое место жительства в Вене. Во-вторых, регистрация в Вене может свидетельствовать о том, что Кравченко планирует легализоваться именно в австрийской столице, которая, как известно, не выдаёт граждан, подозреваемых в Украине", - пишет "УП".

Отмечается, что квартира № 12 в доме на Jordangasse, 7 - не жилье, а офис компании CS Corporate Services GmbH. На собственном сайте фирма предлагает четыре услуги: домицилиацию, то есть юридический адрес для австрийских ООО, секретарское обслуживание, управленческие услуги и продажу "готовых" компаний, уже зарегистрированных и готовых к передаче новому владельцу.

По этому же адресу зарегистрированы как минимум еще два десятка юридических лиц. Среди них есть структуры реальных международных компаний, таких как Duracell Austria GmbH или KPLER GmbH, но большинство — малоизвестные: Numitor, Febania, Nobeka, Furninet, Code Panda IT Solutions и другие.

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Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.

Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.

15 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора Украины.

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