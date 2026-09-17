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Новости Отставка Кравченко Новый генпрокурор
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Обязанности генпрокурора будет исполнять Антон Ковальский, - указ Зеленского

Новый генпрокурор: стало известно, кто будет исполнять обязанности?

Обязанности генерального прокурора будет исполнять Антон Ковальский.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Возложить на КОВАЛЬСКОГО Антона Анатольевича исполнение обязанностей Генерального прокурора", — говорится в тексте.

Что известно о Ковальском?

В июле 2025 года Ковальского назначили на должность главы Хмельницкой областной прокуратуры.

С сентября 2020 по октябрь 2021 года он занимал должность заместителя руководителя Винницкой областной прокуратуры, а с ноября 2021 года — руководителя Черновицкой областной прокуратуры.

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Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и лицу, близкому к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
  • Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
  • 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
  • Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу сообщение о подозрении.
  • Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.
  • 15 сентября президент подписал указ об увольнении Кравченко.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25857) Офис Генпрокурора (3467)
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Топ комментарии
+19
З Хмельницької області, це там де всі прокурори фіктивно непридатні і жоден за це не відповів. Перспективно і потужно!
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17.09.2026 10:21 Ответить
+13
одни ноунеймы и фунты...
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17.09.2026 10:16 Ответить
+11
Це один з тих самих "інвалідів" Крупи?
Потуууужно!
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17.09.2026 10:24 Ответить

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