Обязанности генпрокурора будет исполнять Антон Ковальский, - указ Зеленского
Обязанности генерального прокурора будет исполнять Антон Ковальский.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Возложить на КОВАЛЬСКОГО Антона Анатольевича исполнение обязанностей Генерального прокурора", — говорится в тексте.
Что известно о Ковальском?
В июле 2025 года Ковальского назначили на должность главы Хмельницкой областной прокуратуры.
С сентября 2020 по октябрь 2021 года он занимал должность заместителя руководителя Винницкой областной прокуратуры, а с ноября 2021 года — руководителя Черновицкой областной прокуратуры.
Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и лицу, близкому к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
- Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
- 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
- Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу сообщение о подозрении.
- Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.
- 15 сентября президент подписал указ об увольнении Кравченко.
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