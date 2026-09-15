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Зеленский подписал указ об освобождении Кравченко от должности генерального прокурора

Руслан Кравченко — новый генеральный прокурор Украины

15 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он подписал указ № 932/2026.

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Детали

"Уволить Кравченко Руслана Андреевича с должности генерального прокурора", - указано в документе.

До этого Верховная Рада поддержала увольнение Кравченко с должности генерального прокурора.

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Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
  • Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
  • 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
  • Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
  • Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.

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Автор: 

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