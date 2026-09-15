Зеленский подписал указ об освобождении Кравченко от должности генерального прокурора

15 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он подписал указ № 932/2026.

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Детали

"Уволить Кравченко Руслана Андреевича с должности генерального прокурора", - указано в документе.

До этого Верховная Рада поддержала увольнение Кравченко с должности генерального прокурора.

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Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.

Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.

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