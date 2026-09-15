"За границей не спрячешься": Кравченко еще в июле уверял других в неизбежности наказания

24 июля генеральный прокурор Руслан Кравченко, комментируя задержание в Братиславе бывшего высокопоставленного чиновника Федерации футбола Украины, разыскиваемого украинскими правоохранительными органами, заявил, что пребывание за границей не освобождает от ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Кравченко от 24 июля 2026 года.

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"Мы и впредь будем возвращать в Украину тех, кто годами считал, что за границей можно скрыться от закона", - подчеркнул Кравченко.

По его словам, ни время, ни расстояние, ни пребывание в другой стране, ни новая жизнь не снимают ответственности за содеянное.

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