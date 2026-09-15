"За границей не спрячешься": Кравченко еще в июле уверял других в неизбежности наказания
24 июля генеральный прокурор Руслан Кравченко, комментируя задержание в Братиславе бывшего высокопоставленного чиновника Федерации футбола Украины, разыскиваемого украинскими правоохранительными органами, заявил, что пребывание за границей не освобождает от ответственности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Кравченко от 24 июля 2026 года.
"Мы и впредь будем возвращать в Украину тех, кто годами считал, что за границей можно скрыться от закона", - подчеркнул Кравченко.
По его словам, ни время, ни расстояние, ни пребывание в другой стране, ни новая жизнь не снимают ответственности за содеянное.
Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
- Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
- 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
- Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
- Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу из-за кулуарных договоренностей
Топ комментарии
+3 Артем Легенький #606303
показать весь комментарий15.09.2026 14:40 Ответить Ссылка
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