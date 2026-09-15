"За кордоном не сховаєшся": Кравченко ще в липні запевняв інших у невідворотності покарання
24 липня генеральний прокурор Руслан Кравченко, коментуючи затримання у Братиславі колишнього високопосадовця Федерації футболу України, якого розшукували українські правоохоронці, заявив, що перебування за кордоном не звільняє від відповідальності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Кравченка від 24 липня 2026 року.
"Ми й надалі будемо повертати в Україну тих, хто роками вважав, що за кордоном можна сховатися від закону", – наголосив Кравченко.
За його словами, ні час, ні відстань, ні перебування в іншій країні чи нове життя не скасовують відповідальності за скоєне.
Відставка Кравченка та підозра Кривоносу
- Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
- Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
- У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
- За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
- Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
- За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
- Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.
- 14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.
- Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.
- Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості
Топ коментарі
+3 Артем Легенький #606303
показати весь коментар15.09.2026 14:40 Відповісти Посилання
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