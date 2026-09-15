"За кордоном не сховаєшся": Кравченко ще в липні запевняв інших у невідворотності покарання

24 липня генеральний прокурор Руслан Кравченко, коментуючи затримання у Братиславі колишнього високопосадовця Федерації футболу України, якого розшукували українські правоохоронці, заявив, що перебування за кордоном не звільняє від відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Кравченка від 24 липня 2026 року.

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"Ми й надалі будемо повертати в Україну тих, хто роками вважав, що за кордоном можна сховатися від закону", – наголосив Кравченко.

За його словами, ні час, ні відстань, ні перебування в іншій країні чи нове життя не скасовують відповідальності за скоєне.

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