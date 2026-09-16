Заместители генпрокурора прибыли на заседание Комитета ВР: выясняют, кто руководит ОГП

На заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности присутствуют заместители Генерального прокурора.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил один из членов Комитета.

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В заседании принимают участие: заместители генпрокурора Максим Юрьевич Крым, Андрей Леонидович Лещенко, Логачев Виктор Сергеевич, Хоменко Алексей Николаевич, а также руководитель Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора Курач Александр Петрович, заместитель начальника Департамента организационно-контрольной деятельности, правового и аналитического обеспечения – начальник управления правового обеспечения Офиса Генерального прокурора Шмаленя Сергей Валерьенович.

Народные депутаты вызвали руководство ОГП, чтобы выяснить, кто и на каком основании сейчас руководит прокуратурой.

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Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и лицу, близкому к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.

Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.

15 сентября президент подписал указ об увольнении Кравченко.

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