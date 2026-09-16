Заместители генпрокурора прибыли на заседание Комитета ВР: выясняют, кто руководит ОГП
На заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности присутствуют заместители Генерального прокурора.
Об этом Цензор.НЕТ сообщил один из членов Комитета.
Подробности
В заседании принимают участие: заместители генпрокурора Максим Юрьевич Крым, Андрей Леонидович Лещенко, Логачев Виктор Сергеевич, Хоменко Алексей Николаевич, а также руководитель Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора Курач Александр Петрович, заместитель начальника Департамента организационно-контрольной деятельности, правового и аналитического обеспечения – начальник управления правового обеспечения Офиса Генерального прокурора Шмаленя Сергей Валерьенович.
Народные депутаты вызвали руководство ОГП, чтобы выяснить, кто и на каком основании сейчас руководит прокуратурой.
Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и лицу, близкому к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
- Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
- 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
- Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
- Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.
- 15 сентября президент подписал указ об увольнении Кравченко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль