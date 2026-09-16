Заступники генпрокурора прибули на засідання Комітету ВР: з’ясовують, хто керує ОГП

На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності присутні заступники Генерального прокурора.

Про це Цензор.НЕТ повідомив один із членів Комітету.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

У засіданні беруть участь: заступники Генпрокурора Крим Максим Юрійович, Лещенко Андрій Леонідович, Логачов Віктор Сергійович, Хоменко Олексій Миколайович, а також керівник Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора Курач Олександр Петрович, заступник начальника Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення – начальник управління правового забезпечення Офісу Генерального прокурора Шмаленя Сергій Валер’янович.

Народні депутати викликали керівництво ОГП, щоб зʼясувати, хто і на якій підставі зараз керує прокуратурою.

Дивіться: Зараз не можуть призначити т.в.о. генпрокурора, бо не встановлено всіх фігурантів "Карфагену", - "слуга народу" Кицак. ВIДЕО

Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.

Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.

15 вересня президент підписав звільнення Кравченка.

Читайте: Підозру Кривоносу не підписував раніше під тиском Зеленського, - Кравченко