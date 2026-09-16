Заступники генпрокурора прибули на засідання Комітету ВР: з’ясовують, хто керує ОГП
На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності присутні заступники Генерального прокурора.
Про це Цензор.НЕТ повідомив один із членів Комітету.
Подробиці
У засіданні беруть участь: заступники Генпрокурора Крим Максим Юрійович, Лещенко Андрій Леонідович, Логачов Віктор Сергійович, Хоменко Олексій Миколайович, а також керівник Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора Курач Олександр Петрович, заступник начальника Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення – начальник управління правового забезпечення Офісу Генерального прокурора Шмаленя Сергій Валер’янович.
Народні депутати викликали керівництво ОГП, щоб зʼясувати, хто і на якій підставі зараз керує прокуратурою.
Відставка Кравченка та підозра Кривоносу
- Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
- Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
- У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
- За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
- Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
- За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
- Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.
- 14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.
- Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.
- Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.
- 15 вересня президент підписав звільнення Кравченка.
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