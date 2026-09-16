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Новини Відставка Кравченка
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Заступники генпрокурора прибули на засідання Комітету ВР: з’ясовують, хто керує ОГП

Відставка Кравченка: заступники генпрокурора прийшли на комітет ВР

На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності присутні заступники Генерального прокурора.

Про це Цензор.НЕТ повідомив один із членів Комітету.

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Подробиці

У засіданні беруть участь: заступники Генпрокурора Крим Максим Юрійович, Лещенко Андрій Леонідович, Логачов Віктор Сергійович, Хоменко Олексій Миколайович, а також керівник Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора Курач Олександр Петрович, заступник начальника Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення – начальник управління правового забезпечення Офісу Генерального прокурора Шмаленя Сергій Валер’янович.

Народні депутати викликали керівництво ОГП, щоб зʼясувати, хто і на якій підставі зараз керує прокуратурою.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
  • Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.
  • 14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.
  • Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.
  • Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.
  • 15 вересня президент підписав звільнення Кравченка.

Читайте: Підозру Кривоносу не підписував раніше під тиском Зеленського, - Кравченко

Автор: 

ВР (11639) Офіс Генпрокурора (3812)
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Топ коментарі
+10
більше схоже на сходку
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16.09.2026 14:23 Відповісти
+8
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16.09.2026 14:28 Відповісти
+5
Зараз з'ясується, що ОГП керує пуйло
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16.09.2026 14:23 Відповісти

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