Зараз не можуть призначити т.в.о. генпрокурора, бо не встановлено всіх фігурантів "Карфагену", - "слуга народу" Кицак. ВIДЕО

Після відставки Руслана Кравченка Верховній Раді варто запустити відкритий конкурс на посаду генпрокурора, оскільки наразі немає безпечної кандидатури на посаду т.в.о. на тлі справи "Карфаген".

Про це в ефірі Суспільного заявив нардеп "Слуги народу" Богдан Кицак, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Питання полягає в тому, що робити після відставки генпрокурора.

"Зараз немає навіть людини, яка б зайшла на статус виконуючого обов'язки генпрокурора. І цей момент, я вважаю, найкращий період, щоб ми як парламентарі скористалися та зробили відкритий конкурс на генпрокурора", - зазначив він.

На думку парламентаря, відкритий конкурс є єдиним шансом, щоб перебудувати повністю систему всередині Офісу Генпрокурора.

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Чому немає т.в.о. генпрокурора?

"Я вбачаю ключову проблему з тим, що у зв'язку з спецоперацією "Карфаген" ми ще не отримали повний перелік прізвищ людей, які були задіяні в цьому ганебному явищі - кришування кол-центрів. Як тільки ми зрозуміємо, що там жодним чином не задіяні заступники, які зараз є і працюють, тоді коло тих, кого можна ставити на т.в.о., може звузитися.

Вийшло так, що зараз призначать т.в.о., а він через місяць спливе в якійсь справ, або по тому ж "Карфагену". І ми знову будемо йти по цьому порочному колу. Тому, щоб цього не було, необхідно зараз ухвалювати закон про конкурси, запускати цей конкурс", - додав Кицак.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.

Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості

15 вересня 2026 року Рада підтримала відставку Кравченка.

Операція "Карфаген"

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.

Слідом за ним з органів прокуратури звільнилася і заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні антикорупційних органів

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