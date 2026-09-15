Сейчас не могут назначить и.о. генерального прокурора, потому что не установлены все фигуранты дела "Карфаген", - "слуга народа" Кицак

После отставки Руслана Кравченко Верховной Раде следует объявить открытый конкурс на должность генерального прокурора, поскольку в настоящее время нет надежной кандидатуры на должность и.о. на фоне дела "Карфаген".

Об этом в эфире "Суспільного" заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Кицак, передает Цензор.НЕТ.

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Вопрос заключается в том, что делать после отставки генерального прокурора.

"Сейчас нет даже человека, который мог бы занять должность исполняющего обязанности генерального прокурора. И этот момент, я считаю, является лучшим периодом, чтобы мы, как парламентарии, воспользовались ситуацией и провели открытый конкурс на должность генерального прокурора", — отметил он.

По мнению парламентария, открытый конкурс — единственный шанс полностью перестроить систему внутри Офиса генерального прокурора.

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Почему нет и.о. генерального прокурора?

"Я вижу ключевую проблему в том, что в связи со спецоперацией "Карфаген" мы еще не получили полный перечень фамилий людей, которые были вовлечены в это позорное явление — крышевание колл-центров. Как только мы поймем, что там никоим образом не задействованы нынешние заместители, которые сейчас находятся в должности и работают, тогда круг тех, кого можно назначить исполняющим обязанности, может сузиться.

Получилось так, что сейчас назначат и.о., а он через месяц окажется замешанным в каком-то деле или по тому же "Карфагену". И мы снова будем двигаться по этому порочному кругу. Поэтому, чтобы этого не произошло, необходимо сейчас принять закон о конкурсах, запустить этот конкурс", — добавил Кицак.

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Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.

Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу из-за кулуарных договоренностей

15 сентября 2026 года Рада поддержала отставку Кравченко.

Операция "Карфаген"

Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.

Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.

Вслед за ним из органов прокуратуры уволилась и заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко, фигурирующая в расследовании антикоррупционных органов

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