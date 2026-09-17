Обов’язки генпрокурора виконуватиме Антон Ковальський, - указ Зеленського

Обов'язки генерального прокурора виконуватиме Антон Ковальський.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Покласти на КОВАЛЬСЬКОГО Антона Анатолійовича виконання обов'язків Генерального прокурора", - йдеться в тексті.

Що відомо про Ковальського?

У липні 2025 року Ковальського призначили на посаду очільника Хмельницької обласної прокуратури.

Із вересня 2020 до жовтні 2021 року він обіймав посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури, а з листопада 2021 - керівника Чернівецької обласної прокуратури.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.

Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.

15 вересня президент підписав звільнення Кравченка.

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