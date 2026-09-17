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Новини Відставка Кравченка Новий генпрокурор
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Обов’язки генпрокурора виконуватиме Антон Ковальський, - указ Зеленського

Новий генпрокурор: стало відомо, хто виконуватиме обов’язки?

Обов'язки генерального прокурора виконуватиме Антон Ковальський.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Покласти на КОВАЛЬСЬКОГО Антона Анатолійовича виконання обов'язків Генерального прокурора", - йдеться в тексті.

Що відомо про Ковальського?

У липні 2025 року Ковальського призначили на посаду очільника Хмельницької обласної прокуратури.

Із вересня 2020 до жовтні 2021 року він обіймав посаду заступника керівника Вінницької обласної прокуратури, а з листопада 2021 - керівника Чернівецької обласної прокуратури.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
  • Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.
  • 14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.
  • Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.
  • Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.
  • 15 вересня президент підписав звільнення Кравченка.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27011) Офіс Генпрокурора (3812)
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Топ коментарі
+19
З Хмельницької області, це там де всі прокурори фіктивно непридатні і жоден за це не відповів. Перспективно і потужно!
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17.09.2026 10:21 Відповісти
+13
одни ноунеймы и фунты...
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17.09.2026 10:16 Відповісти
+11
Це один з тих самих "інвалідів" Крупи?
Потуууужно!
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17.09.2026 10:24 Відповісти

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