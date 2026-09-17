70% украинцев не доверяют прокуратуре, - опрос. ИНФОГРАФИКА
70 % граждан Украины не доверяют прокуратуре. Однако 56 % заявили, что доверились бы генеральному прокурору, если бы его избрали на открытом конкурсе с участием независимых международных экспертов.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с КМИС по заказу Центра противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
Доверие к прокуратуре
Так, 70% опрошенных отметили, что скорее или совсем не доверяют украинской прокуратуре, тогда как 26% доверяют ей
Еще 4% не смогли определиться с ответом.
"Среди отдельных вариантов ответа 41% респондентов скорее не доверяют прокуратуре, 30% совсем не доверяют, 23% скорее доверяют и 3% полностью доверяют. Таким образом, недоверие к прокуратуре почти втрое превышает доверие", — говорится в сообщении.
Оценка независимости генпрокурора
Большинство респондентов не считают уже бывшего генпрокурора Кравченко независимой фигурой.
51% опрошенных ответили, что он является зависимой фигурой, тогда как 16% считают его независимым. Еще 32% не смогли определиться с ответом, а около 1% отказались отвечать.
Проведение конкурса и изменение отношения
Также социологи предложили участникам опроса представить ситуацию, при которой новый генеральный прокурор и другие прокуроры будут избираться на открытом конкурсе с участием независимых международных экспертов.
В результате 56% опрошенных отметили, что при таком сценарии доверяли бы генеральному прокурору больше. Лишь 4% заявили, что доверяли бы ему меньше. Для 34% такой механизм отбора не повлиял бы на уровень доверия, а 6% не смогли определиться.
"Таким образом, открытый конкурсный отбор с участием независимых международных экспертов обладает значительным потенциалом для повышения доверия к генеральному прокурору. В то же время для примерно трети граждан само изменение процедуры отбора не является достаточным для изменения их отношения к генеральному прокурору", — отметили в отчете.
Социологи отметили, что опрос проводился в то время, когда Руслан Кравченко еще не выехал из Украины и занимал должность генерального прокурора.
Публичная информация об операции НАБУ и САП "Карфаген" по разоблачению преступной организации в Офисе Генерального прокурора появилась в последние дни проведения полевого этапа опроса.
Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
- Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
- 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
- Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
- Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.
- 15 сентября президент подписал указ об увольнении Кравченко.
- 17 сентября президент Зеленский подписал указ, согласно которому обязанности генерального прокурора будет исполнять Антон Ковальский.
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