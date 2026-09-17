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Новости Опрос о доверии украинцев . ЕС Отставка Кравченко
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70% украинцев не доверяют прокуратуре, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Насколько украинцы доверяют прокуратуре: результаты опроса

70 % граждан Украины не доверяют прокуратуре. Однако 56 % заявили, что доверились бы генеральному прокурору, если бы его избрали на открытом конкурсе с участием независимых международных экспертов.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с КМИС по заказу Центра противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

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Доверие к прокуратуре

Так, 70% опрошенных отметили, что скорее или совсем не доверяют украинской прокуратуре, тогда как 26% доверяют ей

Еще 4% не смогли определиться с ответом.

"Среди отдельных вариантов ответа 41% респондентов скорее не доверяют прокуратуре, 30% совсем не доверяют, 23% скорее доверяют и 3% полностью доверяют. Таким образом, недоверие к прокуратуре почти втрое превышает доверие", — говорится в сообщении.

Насколько украинцы доверяют прокуратуре: результаты опроса

Оценка независимости генпрокурора

Большинство респондентов не считают уже бывшего генпрокурора Кравченко независимой фигурой.

51% опрошенных ответили, что он является зависимой фигурой, тогда как 16% считают его независимым. Еще 32% не смогли определиться с ответом, а около 1% отказались отвечать. 

Насколько украинцы доверяют прокуратуре: результаты опроса

Проведение конкурса и изменение отношения

Также социологи предложили участникам опроса представить ситуацию, при которой новый генеральный прокурор и другие прокуроры будут избираться на открытом конкурсе с участием независимых международных экспертов.

В результате 56% опрошенных отметили, что при таком сценарии доверяли бы генеральному прокурору больше. Лишь 4% заявили, что доверяли бы ему меньше. Для 34% такой механизм отбора не повлиял бы на уровень доверия, а 6% не смогли определиться.

"Таким образом, открытый конкурсный отбор с участием независимых международных экспертов обладает значительным потенциалом для повышения доверия к генеральному прокурору. В то же время для примерно трети граждан само изменение процедуры отбора не является достаточным для изменения их отношения к генеральному прокурору", — отметили в отчете.

Насколько украинцы доверяют прокуратуре: результаты опроса

Социологи отметили, что опрос проводился в то время, когда Руслан Кравченко еще не выехал из Украины и занимал должность генерального прокурора.

Публичная информация об операции НАБУ и САП "Карфаген" по разоблачению преступной организации в Офисе Генерального прокурора появилась в последние дни проведения полевого этапа опроса.

Читайте: Подозрение Кривоносу не подписывал ранее под давлением Зеленского, - Кравченко

Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
  • Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
  • 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
  • Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
  • Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.
  • 15 сентября президент подписал указ об увольнении Кравченко.
  • 17 сентября президент Зеленский подписал указ, согласно которому обязанности генерального прокурора будет исполнять Антон Ковальский.

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Автор: 

опрос (3137) прокуратура (5163) Кравченко Руслан (290) Офис Генпрокурора (3467)
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Топ комментарии
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17.09.2026 13:11 Ответить
+10
Дослідження, котре ні на що не впливає. Взагалі. Зеленій банді побоку подібні опитування. Вони грабують країну за принципом "а **** ви нам сдєлаєтє", і можуть спати спокійно. Прикормлені силовики завжди захистять своїх "благодєтєлєй" він народу.
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17.09.2026 13:17 Ответить
+5
Ну як можна довіряти 35-річним прокурорам з інвалідністю та 40-річним прокурорам-пенсіонерам? Га? А таких в прокуратурі більшість, та ще й донедавна під мудрим керівництвом кристально чесного генпрокурора Кравченка...
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17.09.2026 13:24 Ответить

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