70% украинцев не доверяют прокуратуре, - опрос. ИНФОГРАФИКА

70 % граждан Украины не доверяют прокуратуре. Однако 56 % заявили, что доверились бы генеральному прокурору, если бы его избрали на открытом конкурсе с участием независимых международных экспертов.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с КМИС по заказу Центра противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Доверие к прокуратуре

Так, 70% опрошенных отметили, что скорее или совсем не доверяют украинской прокуратуре, тогда как 26% доверяют ей

Еще 4% не смогли определиться с ответом.

"Среди отдельных вариантов ответа 41% респондентов скорее не доверяют прокуратуре, 30% совсем не доверяют, 23% скорее доверяют и 3% полностью доверяют. Таким образом, недоверие к прокуратуре почти втрое превышает доверие", — говорится в сообщении.

Оценка независимости генпрокурора

Большинство респондентов не считают уже бывшего генпрокурора Кравченко независимой фигурой.

51% опрошенных ответили, что он является зависимой фигурой, тогда как 16% считают его независимым. Еще 32% не смогли определиться с ответом, а около 1% отказались отвечать.

Проведение конкурса и изменение отношения

Также социологи предложили участникам опроса представить ситуацию, при которой новый генеральный прокурор и другие прокуроры будут избираться на открытом конкурсе с участием независимых международных экспертов.

В результате 56% опрошенных отметили, что при таком сценарии доверяли бы генеральному прокурору больше. Лишь 4% заявили, что доверяли бы ему меньше. Для 34% такой механизм отбора не повлиял бы на уровень доверия, а 6% не смогли определиться.

"Таким образом, открытый конкурсный отбор с участием независимых международных экспертов обладает значительным потенциалом для повышения доверия к генеральному прокурору. В то же время для примерно трети граждан само изменение процедуры отбора не является достаточным для изменения их отношения к генеральному прокурору", — отметили в отчете.

Социологи отметили, что опрос проводился в то время, когда Руслан Кравченко еще не выехал из Украины и занимал должность генерального прокурора.

Публичная информация об операции НАБУ и САП "Карфаген" по разоблачению преступной организации в Офисе Генерального прокурора появилась в последние дни проведения полевого этапа опроса.

Читайте: Подозрение Кривоносу не подписывал ранее под давлением Зеленского, - Кравченко

Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.

Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.

15 сентября президент подписал указ об увольнении Кравченко.

17 сентября президент Зеленский подписал указ, согласно которому обязанности генерального прокурора будет исполнять Антон Ковальский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Управленческие функции" в ОГП выполняет Максим Крым. "Следство.Инфо" обнаружило у его жены паспорт РФ